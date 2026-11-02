Pensiones Bienestar: fechas en las que se suspende el pago de noviembre

Desde el martes 3 hasta el viernes 27 de noviembre, se realizará el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de algunos programas que otorga el Gobierno de México.
Aquí te presentamos el calendario oficial y cuándo se suspenderá el pago en el mes de noviembre.
Calendario de las Pensiones Bienestar 2026 en Noviembre
De acuerdo con información del Gobierno de México, el calendario que seguirá la Pensión Bienestar será el siguiente:
- Letra A, martes 3
- Letra B, miércoles 4
- Letra C, jueves 5 y vienes 6
- Letras D, E, F, lunes 9
- Letra G, martes 10 y miércoles 11
- Letras H, I, J, K, jueves 12
- Letra L, viernes 13
- Letra M, martes 17 y miércoles 18
- Letras N, Ñ, O, jueves 19
- Letras P, Q, viernes 20
- Letra R, lunes 23 y martes 24
- Letra S, miércoles 25
- Letras T, U, V, jueves 26
- Letras W, X, Y, Z, viernes 27
El calendario está basado en la inicial del primer apellido. Funciona para los programas Pensión Mujeres del Bienestar, Pensión Personas Discapacidad, Programa Madres Trabajadoras, Pensión Adultos Mayores y Sembrando Vida.
¿Cuándo se suspenderá el pago de noviembre de las Pensiones Bienestar?
Por disposición oficial, en el mes de noviembre el pago de las pensiones se suspenderá el lunes 16 de noviembre, debido a que está marcado como día oficial de descanso por el aniversario de la Revolución Mexicana.
Igualmente, los fines de semana no se realiza el depósito de las Pensiones del Bienestar.
¿Cuánto se deposita en cada Pensión Bienestar?
Cada programa otorga de manera bimestral una apoyo económico de diferente cantidad, de acuerdo con el tipo de pensión.
- Pensión Mujeres Bienestar, para mujeres de 60 a 64 años, otorga $3,100 pesos.
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, para personas con discapacidad permanente, otorga $3,300 pesos.
- Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, para hogares en vulnerabilidad por ausencia de madre, padre o ambos, otorga $1,600 pesos.
- Personas Adultas Mayores, para mujeres y hombres mayores de 65 años, otorga $6,400 pesos.
Asimismo, el programa Sembrando Vida, entrega de manera mensual el apoyo económico de $6,400 pesos, para el desarrollo de sistemas agroforestales y proyectos productivos.
Todos los apoyos se depositan en las tarjetas del Banco del Bienestar.