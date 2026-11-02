Pensiones Bienestar: fechas en las que se suspende el pago de noviembre (Pexels)

Desde el martes 3 hasta el viernes 27 de noviembre, se realizará el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de algunos programas que otorga el Gobierno de México.

Aquí te presentamos el calendario oficial y cuándo se suspenderá el pago en el mes de noviembre.

Calendario de las Pensiones Bienestar 2026 en Noviembre

De acuerdo con información del Gobierno de México, el calendario que seguirá la Pensión Bienestar será el siguiente:

Letra A , martes 3

, martes 3 Letra B , miércoles 4

, miércoles 4 Letra C , jueves 5 y vienes 6

, jueves 5 y vienes 6 Letras D , E , F , lunes 9

, , , lunes 9 Letra G , martes 10 y miércoles 11

, martes 10 y miércoles 11 Letras H , I , J , K , jueves 12

, , , , jueves 12 Letra L , viernes 13

, viernes 13 Letra M , martes 17 y miércoles 18

, martes 17 y miércoles 18 Letras N , Ñ , O , jueves 19

, , , jueves 19 Letras P , Q , viernes 20

, , viernes 20 Letra R , lunes 23 y martes 24

, lunes 23 y martes 24 Letra S , miércoles 25

, miércoles 25 Letras T , U , V , jueves 26

, , , jueves 26 Letras W, X, Y, Z, viernes 27

El calendario está basado en la inicial del primer apellido. Funciona para los programas Pensión Mujeres del Bienestar, Pensión Personas Discapacidad, Programa Madres Trabajadoras, Pensión Adultos Mayores y Sembrando Vida.

¿Cuándo se suspenderá el pago de noviembre de las Pensiones Bienestar?

Por disposición oficial, en el mes de noviembre el pago de las pensiones se suspenderá el lunes 16 de noviembre, debido a que está marcado como día oficial de descanso por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Igualmente, los fines de semana no se realiza el depósito de las Pensiones del Bienestar.

¿Cuánto se deposita en cada Pensión Bienestar?

Cada programa otorga de manera bimestral una apoyo económico de diferente cantidad, de acuerdo con el tipo de pensión.

Pensión Mujeres Bienestar , para mujeres de 60 a 64 años, otorga $3,100 pesos .

, para mujeres de 60 a 64 años, otorga . Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad , para personas con discapacidad permanente, otorga $3,300 pesos .

, para personas con discapacidad permanente, otorga . Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras , para hogares en vulnerabilidad por ausencia de madre, padre o ambos, otorga $1,600 pesos .

, para hogares en vulnerabilidad por ausencia de madre, padre o ambos, otorga . Personas Adultas Mayores, para mujeres y hombres mayores de 65 años, otorga $6,400 pesos.

Asimismo, el programa Sembrando Vida, entrega de manera mensual el apoyo económico de $6,400 pesos, para el desarrollo de sistemas agroforestales y proyectos productivos.

Todos los apoyos se depositan en las tarjetas del Banco del Bienestar.