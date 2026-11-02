Soriana cierra más tiendas: ¿qué está pasando y por qué cerró otras 18 sucursales?

Soriana está cerrando más sucursales en México. Soriana reportó una reducción neta de 18 tiendas durante los últimos 12 meses y una caída de 19.1% en sus ganancias trimestrales. (Cuartoscuro y Wikimedia Commons)

La cadena mexicana de supermercados Soriana continúa con su proceso de reestructuración comercial, luego de reportar una reducción neta de 18 establecimientos en los últimos 12 meses, como parte de una estrategia para disminuir gastos operativos y mejorar la rentabilidad de sus tiendas.

De acuerdo con su informe financiero del tercer trimestre de 2026, presentado el pasado 30 de octubre, la compañía terminó septiembre con 801 establecimientos en operación, frente a los 819 registrados durante el mismo periodo de 2025.

¿Por qué Soriana está cerrando tiendas en México?

El cierre de sucursales responde a una estrategia de eficiencia operativa con la que Soriana busca concentrar sus recursos en establecimientos más rentables y reducir los costos asociados con tiendas de bajo desempeño comercial. Durante el tercer trimestre de 2026, la empresa registró ingresos por 40 mil 833 millones de pesos, una disminución de 4.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, su utilidad neta cayó 19.1%, al pasar de 584 millones a 473 millones de pesos, mientras que las ventas de tiendas con más de un año de operación retrocedieron 3.6%. Ante este escenario, Soriana implementó un plan de austeridad que permitió reducir sus gastos operativos en 2.4%, aunque esta disminución no fue suficiente para compensar la caída de los ingresos.

La empresa también anunció un programa para reducir el tamaño de aproximadamente 60 establecimientos, principalmente del formato Híper, con el objetivo de aprovechar mejor sus superficies comerciales. Los espacios liberados podrán destinarse al arrendamiento de locales y a la incorporación de servicios adicionales, como gimnasios, tintorerías, salones de belleza y servicios bancarios.

¿Cuáles son las 18 tiendas de Soriana que cerraron?

De acuerdo con el informe financiero de Soriana, la reducción neta de 18 establecimientos se distribuyó entre cuatro de sus principales formatos comerciales. La comparación entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 muestra los siguientes cambios:

Soriana Híper: pasó de 372 a 368 tiendas, una reducción de cuatro unidades.

pasó de 372 a 368 tiendas, una reducción de cuatro unidades. Soriana Súper: pasó de 136 a 133 establecimientos, tres menos.

pasó de 136 a 133 establecimientos, tres menos. Soriana Mercado: disminuyó de 164 a 155 sucursales, una reducción de nueve.

disminuyó de 164 a 155 sucursales, una reducción de nueve. Soriana Express: pasó de 106 a 104 tiendas, dos menos.

pasó de 106 a 104 tiendas, dos menos. City Club: mantuvo sus 41 establecimientos, sin cambios.

En total, la cadena pasó de 819 a 801 establecimientos en un año, mientras que su superficie comercial disminuyó 2.3%, hasta ubicarse en poco más de cuatro millones de metros cuadrados.

¿Soriana cerrará más tiendas en México durante 2026?

La reducción de establecimientos forma parte de un programa anunciado previamente por la compañía, que contempla el cierre de alrededor de 20 unidades durante 2026 y la modificación de aproximadamente 60 sucursales para mejorar su rentabilidad.

La empresa mantiene proyectos de inversión para remodelar establecimientos, desarrollar nuevas tiendas y fortalecer otros formatos comerciales, como City Club y Sodimac. Durante los primeros nueve meses de 2026, Soriana destinó 2 mil 659 millones de pesos a inversiones relacionadas con nuevas construcciones, remodelaciones, mantenimiento y modernización de equipos.

Además, aunque sus ganancias disminuyeron durante el tercer trimestre, la utilidad neta acumulada de enero a septiembre alcanzó los 2 mil 397 millones de pesos, un crecimiento de 18.3% frente al mismo periodo de 2025. De esta manera, la compañía busca reorganizar su presencia comercial y mejorar la productividad de sus establecimientos, mientras enfrenta un entorno de consumo más débil y una mayor competencia con otras cadenas de supermercados.