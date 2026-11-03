Andy López Beltrán se pronuncia: Niega vínculos con Amílcar y el huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán El hijo del expresidente responde a acusaciones que se han hecho en su contra.

Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, funcionario tabasqueño e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, denunció acusaciones que se han hecho en su contra en un comunicado público.

¿Qué dijo “Andy” López sobre acusaciones que han hecho en su contra?

Durante los últimos meses, medios tanto nacionales como extranjeros han levantado acusaciones en contra de Andy López Beltrán. Estas se centran en su supuesto involucramiento en una red de huachicol fiscal. También se le ha acusado de beneficiar con contratos gubernamentales multimillonarios a Jorge Almícar Olán, un empresario tabasqueño vinculado con una empresa investigada por tráfico de combustibles y con el narcotraficante del CJNG Iván “El Tanque” Cazarín Molina.

En un comunicado publicado este martes 3 de noviembre, el hijo del expresidente calificó los señalamientos como una campaña de desprestigio y culpó a la oligarquía de estar detrás de ella con la intención de regresar al poder. “Es evidente que los de antes impulsan estas campañas y guerra sucia para tratar de regresar al poder”, dijo el hijo del expresidente.

López Beltrán señaló que hasta el momento no se han presentado pruebas sólidas que lo vinculen a los delitos de los cuales se le acusa y que “Sobre sus mentiras, calumnias e insultos, quiero aclarar que nosotros no somos corruptos como ellos, que a diferencia de ellos no poseemos riquezas, opulentas propiedades ni dinero en el extranjero. Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos”.

El funcionario tabasqueño aclaró directamente su supuesta relación con Amílcar Olán. “No tenemos ninguna relación tampoco con los negocios o empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio como lo aclaramos en el comunicado de hace más de dos años el 22 de julio de 2024″, afirmó López Beltrán. Procedió a leer el comunicado, en el afirma que su relación con Amílcar Olán se dio únicamente en la medida en que tenían amigos en común.

Negó categóricamente cualquier relación con el huachicol fiscal, comentando que “nunca he hablado con ningún funcionario de Secretaría de Marina ni de manera directa, ni por teléfono, ni por ninguna vía”, relatando que la persona que lo asoció con el tráfico de combustibles llegó a un acuerdo con autoridades federales estadounidenses en Argentina.

Finalmente, López Beltrán se dirigió a aquellos periodistas que han difundido las acusaciones. “Acuso directamente a Ramón Alberto Garza, quien actúa como agente de las agencias extranjeras en México, a Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca; a Carlos Loret de Mola, que siempre está al servicio de esos corruptos, y a otros medios de manipulación de encabezar, participar y coordinar una campaña de calumnias en contra nuestra con el objetivo de afectar mi imagen pública y la de Andrés Manuel López Obrador”.