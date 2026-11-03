Confirman que el Papa León XIV vendrá a México: esto se sabe de su visita a la Basílica de Guadalupe

León XIV El Pontífice visitará nuestro país por primera vez y se espera que vaya a la Basílica de Guadalupe.

Este martes 3 de noviembre de 2026, la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, la mexicana María Montserrat Alvarado, confirmó que el Papa León XIV visitará México para acudir al santuario de la Virgen de Guadalupe.

¿Cuándo vendrá el Papa León XIV a México?

La confirmación se produjo durante la presentación del programa de la gira apostólica del pontífice a Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre. “El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, declaró Alvarado ante los medios. Añadió que, llegado el momento, será ella quien anuncie oficialmente la fecha del viaje.

Alvarado, originaria de la Ciudad de México y primera mujer laica en encabezar un dicasterio de la Curia romana, no precisó una fecha concreta. Se prevé que la visita no ocurra en 2026, y algunos reportes señalan la posibilidad de 2027, en el marco de un posible viaje a Estados Unidos en el que el Papa incluiría una escala en México.

Esta declaración oficial refuerza el interés previamente expresado por el pontífice de encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe, así como las invitaciones reiteradas por el Gobierno mexicano y la jerarquía eclesiástica del país. La Santa Sede aún no ha publicado un comunicado formal con el itinerario o la fecha exacta.

La noticia genera expectativa entre los fieles mexicanos, dado el profundo arraigo de la devoción guadalupana y el hecho de que México alberga una de las comunidades católicas más numerosas del mundo.

¿Cuándo fue la última vez que un Papa vino a México?

La última vez que un papa visitó México fue del 12 al 17 de febrero de 2016, cuando el papa Francisco realizó un viaje apostólico de seis días por el país.

Durante su estancia, visitó la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua, donde encabezó misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia católica, comunidades indígenas, jóvenes, familias y personas privadas de la libertad.

Su agenda incluyó una visita al Palacio Nacional y un encuentro con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, una misa en Ecatepec, reuniones con comunidades indígenas y una celebración religiosa en San Cristóbal de las Casas, además de un encuentro con familias en Tuxtla Gutiérrez.

Posteriormente, viajó a Morelia, donde se reunió con jóvenes y sacerdotes, y concluyó su recorrido en Ciudad Juárez, con actividades en un centro penitenciario, encuentros con trabajadores y una misa en la frontera entre México y Estados Unidos. El pontífice regresó a Roma el 17 de febrero de 2016.