FGR busca extradición de Inés Gómez Mont por presunto lavado de dinero y desvío de recursos públicos (Andrea Murcia Monsivais)

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene las gestiones para lograr la extradición de la conductora Inés Gómez Mont, investigada por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria presentó las declaraciones de la titular de la Fiscalía, quien explicó que la investigación está relacionada con contratos por cerca de dos mil 450 millones de pesos con el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de los centros penitenciarios federales.

De acuerdo con la información presentada por la FGR, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, provenientes de un esquema de desvío y triangulación de dinero público a través de empresas que presuntamente simulaban operaciones.

La Fiscalía también señaló que la conductora habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. Durante la explicación, la institución indicó que los recursos investigados estaban destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país, por lo que las irregularidades representan un posible daño a los recursos públicos.

Respecto a la situación legal de Gómez Mont, la FGR informó que desde septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición. Posteriormente, en coordinación con el Departamento de Justicia de ese país, integró la petición formal correspondiente. La Fiscalía agregó que durante las últimas semanas intercambió información con autoridades estadounidenses y entregó las órdenes de aprehensión vigentes para continuar con el procedimiento.

Sin embargo, aclaró que la detención de la conductora en Estados Unidos está relacionada actualmente con su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de ese país. En caso de que se determine su deportación a México, la Fiscalía aseguró que ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión que existen en su contra para presentarla ante los tribunales mexicanos.

Por su parte, Sheinbaum rechazó los señalamientos de que Gómez Mont sea perseguida por motivos políticos o por su ideología conservadora, luego de que se le preguntara sobre la posibilidad de que hubiera solicitado asilo político en Estados Unidos.

La presidenta sostuvo que las investigaciones están relacionadas con presuntos delitos financieros y recordó que el caso comenzó antes de su administración. También señaló que las autoridades mexicanas esperan que pueda avanzar el procedimiento de extradición para que la investigada comparezca ante la justicia.

La Fiscalía reiteró que Gómez Mont cuenta con la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su responsabilidad, respetando el debido proceso. La institución afirmó que continuará trabajando para que la conductora enfrente las investigaciones correspondientes en México y para esclarecer el destino de los recursos públicos que presuntamente fueron desviados.