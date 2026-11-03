Fiscalización a patrones en materia de seguridad social

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En las atribuciones de recaudación y de comprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los patrones son requeridos mediante diversos mecanismos de control y vigilancia referente al cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.

Además de los procedimientos tradicionales de fiscalización previstos en la ley, el IMSS opera principalmente dos programas específicos:

a) Las cartas invitación, enfocadas a la corrección o aclaración de presuntas inconsistencias.

b) La revisión de la clasificación de las empresas, enfocada en la rectificación de la prima para la cobertura del Seguro de Riesgo.

A continuación, se analizará los aspectos jurídicos, alcance y riesgo de dichos programas, para plantear los lineamientos estratégicos para una correcta atención y defensa del patrimonio empresarial sin caer en contingencias legales o financieras innecesarias.

Carta invitación del IMSS

Las cartas invitación emitidas por el IMSS enuncian que son invitaciones y su texto, en forma por demás genérica, hace una afirmación incierta y por demás abstracta, donde invita al patrón “para explicarle las inconsistencias o comportamientos atípicos”; no obstante, en otros apartados del citado documento se señala: “En caso de optar por presentar la regularización o aclaración de las inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos informados en la presente”.

Como se puede apreciar, hay dos afirmaciones contradictorias: una es para explicar una inconsistencia o comportamiento atípico para informar al patrón; en el segundo caso, se asienta que las inconsistencias o comportamientos atípicos detectados y señalados en el mismo documento, aunque en la práctica nunca se precisan cuáles son.

Esto provoca una conducta de incertidumbre entre los patrones. Si no cuentan con un asesor especializado que conozca del tema, podrán atender esta invitación conforme a sus posibilidades e irremediablemente sentirse culpables de algo que no saben si es cierto o no, sometiéndose como si fuera un acto de autoridad de fiscalización, a pesar de que en el mismo documento se aclara:

“De igual forma, se hace de su conocimiento que la presente carta invitación no crea obligación alguna ni constituye derechos, por lo tanto, no se considerará inicio de facultades de comprobación”.

Por ello, es importante cumplir con las normas vigentes precisamente para evitar incurrir en fallas de cualquier índole: sujetos de afiliación, integración salarial, o posibles deficiencias del sistema (es decir, un problema general) o el clásico error de dedo (que normalmente es individual).

Si existe la convicción de haber cumplido de forma adecuada con las obligaciones, es procedente dar una respuesta por escrito haciendo referencia al número de documento e indicando que se encuentra cumpliendo con las normas correspondientes, y nada más. Se insiste: la misma autoridad señala expresamente que no se está ante un acto de fiscalización.

Por el contrario, al acudir personalmente de buena fe o con sentimiento de culpa, la autoridad, suele comenzar a solicitar documentación de forma verbal para que luego sea exhibida por escrito, haciendo que prácticamente se entre en un proceso de regularización o corrección fiscal.

Aunado a lo anterior, la empresa entrega documentación en la mayoría de las ocasiones en forma indiscriminada en aras de aclarar una situación planteada por el revisor.

Si un patrón considera que pudiera estar incumpliendo sus obligaciones legales y decide acudir ante las autoridades del IMSS para regularizar su situación, se trata de una acción legítima y, en muchos casos, recomendable.

Sin embargo, dicho proceso debe llevarse a cabo con el acompañamiento de especialistas en la materia, a fin de garantizar que el cumplimiento se realice de manera correcta, evitando tanto omisiones como cargas económicas innecesarias derivadas de interpretaciones erróneas o de una inadecuada atención a los requerimientos de la autoridad.

Contar con asesoría especializada permite al patrón tener certeza sobre el correcto cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, así como de aquellas vinculadas con la Ley del Seguro Social (LSS), la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), la Ley Federal del Trabajo (LFT) y demás disposiciones aplicables.

En este sentido, resulta importante señalar que el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización prevé mecanismos específicos para que los patrones regularicen su situación jurídica de manera ordenada y con pleno conocimiento de las implicaciones legales y económicas que ello conlleva.

Entre dichos mecanismos destacan dos vías principales: el dictamen en materia de cumplimiento de obligaciones de seguridad social y la autocorrección patronal, herramientas que permiten identificar y subsanar posibles incumplimientos dentro de un marco legal definido y con mayor seguridad para el contribuyente.

Revisión de la clasificación de las empresas

Como es costumbre, el IMSS lleva a cabo la investigación de las actividades de las empresas, a través de la información de la empresa, incluyendo la que sea expuesta en forma comercial por cualquier medio y sobre todo el electrónico o informático, también se consideran los siniestros ocurridos y sus consecuencias, la subcontratación de servicios, etc., para tratar de lograr rectificar la clasificación de las empresas para cubrir el Seguro de Riesgos del Trabajo.

Los accidentes que se susciten en las empresas deben de ser acordes a las actividades normales de la operación de la misma, siendo los accidentes en trayecto los que puedan generar una mayor controversia, porque el seguro social, los quiere considerar Riesgo de Trabajo normales que esos si se deben de considerar para la estadística para determinar una posible modificación de la Prima de Riesgo de Trabajo a declarar en febrero del año siguiente siendo que por disposición expresa de la Ley del Seguro Social los accidentes en trayecto si son Riesgo de Trabajo pero no se deben de considerar para la estadística de la siniestralidad de las empresas siempre y cuando sea debidamente respaldada con la documentación correspondiente.

En cuanto a las demás acciones para reclasificar a las empresas en el Seguro de Riesgos del Trabajo, se encuentran los contratos de prestación de servicios, por eso es importante haber celebrado el contrato respectivo, por lo que hace a quienes son contratados como proveedores y tienen el Repse, si su actividad puede ser clasificada en más de una de las fracciones del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, por ello, de nueva cuenta se insiste en que se revise con un profesional de la materia y no restarle importancia a este asunto, ya que una reclasificación puede abarcar hasta cinco años previos, considerando la situación objetiva de la empresa, de ahí la importancia de esta sugerencia.

Una vía muy importante para lograr la rectificación de la empresa para cubrir el Seguro de Riesgos del Trabajo es el dictamen sobre cumplimiento de obligaciones en materia de seguro social, el cual, en cuanto a la reclasificación de un patrón para cubrir el Seguro de Riesgos del Trabajo si es que fuera procedente, establece la fecha en la cual debe de surtir efectos esa reclasificación, igual sucede con la autocorrección, así que patrones a cumplir con sus obligaciones y a cuidarse de las revisiones de cumplimiento de obligaciones respaldándose con un profesional en la materia, para cumplir adecuadamente En el marco de las normas aplicables.

Los análisis de especialistas del Colegio de la Contaduría Pública de México son presentados a nuestros lectores cada 15 días.

*El autor es integrante de la comisión técnica Sector Empresarial en el Colegio de la Contaduría Pública de México, con amplia experiencia en derecho fiscal y seguridad social. Ha colaborado en instituciones públicas y organismos empresariales. Se ha desempeñado como docente y participado en comisiones especializadas en seguridad social.

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