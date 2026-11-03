Fondo de Pensiones para el Bienestar 2026: quiénes pueden recibir un complemento a su jubilación del IMSS e ISSSTE

Oficial: IMSS e ISSSTE confirman retraso en el pago de agosto 2026 para estos pensionados; esta será la nueva fecha de depósito

El retiro laboral es una de las etapas más importantes para millones de trabajadores en México. Sin embargo, para quienes cotizan bajo el esquema de cuentas individuales, el monto de la pensión puede ser menor al salario que recibían durante su vida laboral activa.

Ante estadesventaja, el Fondo de Pensiones para el Bienestar busca mejorar los ingresos de determinados jubilados del IMSS y del ISSSTE.

Este mecanismo fue creado en 2024 y contempla un complemento económico para trabajadores que se pensionan bajo los regímenes de cuentas individuales: la Ley 97 del IMSS y el sistema del ISSSTE establecido a partir de la reforma de 2007.

Esta iniciativa busca el incremento del monto de la pensión al último salario cotizado, siempre dentro de un límite establecido.

Aunque el beneficio puede ser automático durante el trámite de pensión, no significa que todos los jubilados actuales recibirán un aumento ni que se trate de un pago extraordinario universal. Para que lo entiendas mejor en esta nota decimos todo lo que debes saber sobre este ajustoee y quiénes lo pueden recibir.

¿Quiénes pueden recibir el complemento de Pensión del IMSS?

El IMSS publicó una lista de requisitos a considerar en los que explica que el Fondo de Pensiones para el Bienestar está dirigido a trabajadores que comenzaron a cotizar bajo la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997 y que cumplen las condiciones para obtener una pensión por vejez. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener 65 años o más al solicitar la pensión por vejez.

Haber comenzado a cotizar ante el IMSS a partir del 1 de julio de 1997.

Cumplir con las semanas cotizadas requeridas; para 2026, el instituto señala un mínimo de 875 semanas.

Contar con una resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024.

Tener una pensión inicial inferior al salario promedio registrado durante el último año cotizado.

En determinados casos de renta vitalicia, no haber retirado excedentes de la cuenta individual.

El instituto evalúa la elegibilidad durante el proceso de solicitud de pensión por vejez. Por ello, el complemento no requiere un trámite independiente cuando la persona cumple con los criterios establecidos.

¿Cuánto puede aumentar la pensión en 2026?

El monto del complemento depende de la diferencia entre la pensión calculada y el salario de referencia del trabajador, sujeto al límite anual correspondiente.

Para 2026, el IMSS publica un límite de 17 mil 885.85 pesos mensuales. Esto no significa que todos los beneficiarios recibirán esa cantidad: el fondo cubre la diferencia que corresponda, de acuerdo con el salario registrado y la pensión otorgada.

¿Todos los pensionados reciben el aumento automático?

La respuesta es: No. El Fondo de Pensiones para el Bienestar está dirigido a trabajadores que cumplen requisitos específicos, principalmente quienes se pensionan bajo cuentas individuales. Las personas jubiladas bajo otros esquemas, como la Ley 73 del IMSS, no deben asumir que tienen derecho al complemento.

Porlo que la iniciativa busca resolver la diferencia entre el salario que una persona percibía antes de retirarse y la pensión que obtiene con sus ahorros, pero el acceso depende de la situación particular de cada trabajador.

Por ello, antes de considerar que el complemento corresponde a una pensión, es fundamental identificar el régimen de cotización, la edad, las semanas acumuladas y el monto de la resolución pensionaria.