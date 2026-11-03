IMSS basificará a 10 mil 939 trabajadores y contratará a 2 mil 500 médicos especialistas

Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Andrea Murcia Monsivais)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanzará en la basificación de 10 mil 939 trabajadores y abrirá una convocatoria para contratar a dos mil 500 médicos especialistas, como parte de las 12 acciones que implementará durante 120 días para mejorar sus servicios médicos y las condiciones de atención a sus derechohabientes.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó los avances del programa anunciado una semana antes y explicó que las medidas surgieron de las necesidades planteadas por los propios trabajadores de la institución.

Entre los primeros resultados destacó el incremento salarial del ocho por ciento para los trabajadores, del cual cuatro por ciento corresponde al salario tabular. De acuerdo con el funcionario, el aumento fue recibido por 565 mil trabajadores activos los días 27 y 28 de octubre, mientras que 370 mil jubilados y pensionados lo recibieron el 1 de noviembre.

Otra de las acciones es la basificación de 10 mil 939 empleados que anteriormente se encontraban en bolsas de trabajo o tenían contratos temporales. Durante la presentación se realizó un enlace con Campeche, donde se entregaron nombramientos a trabajadores que ahora tendrán mayor estabilidad laboral.

Robledo destacó que entre los beneficiados se encuentran personas que participaron en la atención de pacientes durante la pandemia de COVID-19, así como personal de enfermería, médicos, paramédicos y trabajadores de servicios generales.

En materia de contratación, anunció que el 3 de noviembre se publicaría la convocatoria para incorporar a dos mil 500 médicos especialistas. El registro contempla fechas de participación para los días 18 y 19 de noviembre, tanto para quienes se encuentran en las bolsas de trabajo del instituto como para médicos externos.

Respecto al equipamiento hospitalario, informó que ya se encuentran en funcionamiento 67 mastógrafos y dos de los tres aceleradores lineales adquiridos durante este año. También se instalarán 28 tomógrafos y 15 angiógrafos para fortalecer los servicios médicos.

Además, equipos móviles como ultrasonidos, electrocardiógrafos y monitores ya fueron distribuidos en 39 hospitales. A partir del 16 de noviembre también comenzarán a llegar mil 321 sillones clínicos reclinables para las áreas de urgencias.

El titular del IMSS explicó que, mediante las compras realizadas junto con la Secretaría de Salud, también se busca cubrir las necesidades de camas, camillas, sillas de ruedas y espacios para familiares que acompañan a pacientes hospitalizados.

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones, anunció la modernización de 63 elevadores. Asimismo, se otorgaron recursos específicos a los directores de hospitales para que puedan atender con mayor rapidez reparaciones de pisos, plafones, puertas, baños y paredes.

Sobre el abasto de medicamentos, Robledo explicó que se digitalizó el procedimiento para solicitar los insumos que necesitan los pacientes hospitalizados, lo que permite que el personal de enfermería dedique menos tiempo a realizar trámites y más a la atención médica.

También señaló que, ante incumplimientos de algunos proveedores, el instituto realizó compras directas de material de curación, por un monto de 88 millones de pesos, principalmente para adquirir jeringas, compresas y llaves de cuatro vías.

Como parte de las medidas para mejorar el surtimiento de recetas, informó que 98 hospitales ya cuentan con información sobre la plataforma recetacompleta.gob.mx, donde los derechohabientes pueden reportar cuando no reciben sus medicamentos. En cuanto al rezago quirúrgico, el director del IMSS dio a conocer que durante el fin de semana se realizaron 561 cirugías en 20 hospitales mediante jornadas extraordinarias. Explicó que estas actividades continuarán cada fin de semana para atender a pacientes que permanecen en listas de espera.

Otra medida será ampliar las consultas de especialidad durante las noches y fines de semana a partir del 15 de noviembre, con el objetivo de evitar que disminuya la atención médica durante diciembre. Además, el 1 de diciembre comenzará a funcionar un gemelo digital para mantener organizadas las agendas y evitar que los pacientes pierdan sus citas.

Finalmente, presentó una herramienta de IMSS Digital denominada “Infórmate de tu familiar”, que permitirá a las personas consultar desde sus teléfonos el estado de atención de familiares que se encuentren en urgencias u hospitalización, mediante un registro y los datos enviados por mensaje SMS. Robledo informó que al programa todavía le restan 113 días de trabajo y que el próximo 24 de febrero concluirá el periodo de 120 días, cuando se presentará un nuevo balance de los resultados.