ISSSTE anuncia 12 acciones para fortalecer hospitales y mejorar atención médica en 120 días

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Andrea Murcia Monsivais)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) implementará 12 acciones durante los próximos 120 días para mejorar sus servicios médicos, ampliar la infraestructura hospitalaria, contratar personal y garantizar el abasto de medicamentos, informó su director general, Martí Batres Guadarrama.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario presentó el plan de trabajo y dio a conocer los avances que ha tenido la institución durante 2025 y 2026, entre los que destacó la incorporación de 710 ambulancias nuevas, que sustituyeron a 486 unidades antiguas.

También informó que se adquirieron dos mil 275 camas eléctricas para hospitalización, 927 camillas para salas de urgencias, 330 camas para unidades de cuidados intensivos, 166 equipos de rayos X y mil sillones reclinables para áreas de atención médica.

A estos avances se suman 13 robots quirúrgicos, 243 electrocardiógrafos, 70 autoclaves y 879 equipos de telemedicina. Además, se rehabilitaron y equiparon 121 quirófanos y se abrieron 47 nuevos espacios de este tipo.

En materia de infraestructura, Batres destacó la apertura de cinco hospitales en Torreón, Tlajomulco, Acapulco, Tampico y Cuernavaca, así como 12 unidades de medicina familiar y 133 consultorios nuevos.

Respecto a las 12 acciones que se realizarán en los siguientes cuatro meses, explicó que se concluirán obras en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el Hospital General de Chetumal, el Hospital General Vasco de Quiroga en Morelia y la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan, además de unidades médicas en Arcelia, Guerrero; Jiquilpan y Paracho, Michoacán.

Asimismo, comenzarán trabajos de rehabilitación en la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango; centros de salud de Villahermosa, Tabasco, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el Hospital General Darío Fernández, en Ciudad de México, y el Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega, en Culiacán, Sinaloa.

El director del ISSSTE agregó que se construirán 100 nuevos consultorios que formarán parte del Servicio Universal de Salud. También continuarán las obras en hospitales y clínicas de Hermosillo, Chilpancingo, Cancún, Rincón de Romos, Texcoco, Cherán, Tlatelolco, Acapulco y Pachuca.

En cuanto al personal, anunció la contratación de mil 710 médicos especialistas, 502 enfermeras y enfermeros, así como 250 médicos generales. De igual manera, se concluirá la rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos.

Otro de los puntos será el mantenimiento de las instalaciones, para lo cual se adquirirán 75 equipos electromecánicos, se dará servicio a cinco mil equipos de aire acondicionado y 130 plantas de emergencia, además de sustituir 21 elevadores y realizar mantenimiento preventivo a otros 87.

En equipamiento médico, se contempla la compra de 130 equipos de alta tecnología para 103 unidades médicas, entre ellos 69 tomógrafos, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete resonadores magnéticos.

Sobre el abasto de medicamentos, Batres señaló que la meta será mantener un porcentaje general superior al 97 por ciento y alcanzar el uso del 100 por ciento de la receta electrónica en las unidades médicas.

El programa también incluye la remodelación de 64 salas de urgencias, la adquisición de carros rojos con desfibrilador, monitores de signos vitales y sillas cama para familiares. Además, se habilitarán 50 consultorios verdes para atender urgencias sentidas.

Como parte de las medidas para mejorar la atención, se eliminará el trámite previo de vigencia de derechos para ingresar a urgencias y se aplicará un protocolo de atención prioritaria para poblaciones vulnerables.

Finalmente, el funcionario indicó que se buscará reducir el rezago de cirugías relacionadas con hernias, vesícula, cataratas, próstata y rodilla, además de duplicar las consultas de especialidad mediante el sistema de telemedicina.