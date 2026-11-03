México rechaza que Texas decida sobre nueve islas del Río Bravo; comisión bilateral definirá límites

Sheinbaum rechaza que Texas decida sobre nueve islas del Río Bravo; comisión bilateral definirá límites

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno de Texas pueda decidir unilateralmente sobre la propiedad de nueve islas e islotes ubicados en el Río Bravo, luego de que autoridades texanas manifestaran intenciones de apropiarse de estos territorios.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que la definición de los límites entre México y Estados Unidos no corresponde exclusivamente al gobierno de Texas, sino que debe resolverse mediante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo encargado de atender los asuntos relacionados con la frontera entre ambos países.

Sheinbaum señaló que la formación de islas e islotes en el Río Bravo es un fenómeno natural que ocurre debido al movimiento del agua y los cambios en el cauce del río. Por esta razón, explicó que primero es necesario realizar mediciones para determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada territorio.

Indicó que, en caso de que alguna de las islas se encuentre del lado estadounidense, corresponderá a Estados Unidos, mientras que si está del lado mexicano, pertenecerá a México. También explicó que, si la delimitación determina que un territorio se encuentra dividido entre ambos países, deberá reconocerse esa condición.

La presidenta insistió en que cualquier determinación debe realizarse mediante los procedimientos establecidos por la comisión bilateral, por lo que las declaraciones de las autoridades texanas no representan una decisión definitiva sobre la propiedad de los territorios.

Se le cuestionó si consideraba que las declaraciones del gobierno de Texas estaban relacionadas con un asunto electoral. Ante esto, Sheinbaum respondió que, desde su punto de vista, sí existe un trasfondo político, debido a que actualmente se desarrolla un proceso electoral en esa entidad estadounidense.

La mandataria consideró que las autoridades texanas buscan colocar el tema en la discusión pública mediante declaraciones sobre la supuesta pertenencia de las nueve islas e islotes, aunque reiteró que la decisión debe tomarse a través de los mecanismos internacionales correspondientes.

Asimismo, explicó que los cambios en el cauce del Río Bravo pueden modificar las características de la frontera, por lo que es necesario que las autoridades de ambos países revisen las condiciones geográficas y realicen los estudios necesarios antes de establecer cualquier determinación.

De esta manera, Sheinbaum sostuvo que México no reconoce que el gobierno de Texas pueda apropiarse de los territorios únicamente mediante declaraciones públicas y reiteró que será la Comisión Internacional de Límites y Aguas la encargada de revisar la situación y establecer a qué país corresponde cada isla o islote.

El tema surge luego de que el gobierno texano planteara la posibilidad de reclamar nueve territorios ubicados en el Río Bravo, una situación que deberá ser revisada mediante los acuerdos y procedimientos de delimitación territorial entre México y Estados Unidos.