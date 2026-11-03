México y EU con saldo comercial negativo y a merced de China, la fábrica del mundo

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Desafiar a China, la fábrica del mundo y que produce desde pequeños accesorios hasta maquinaria a gran escala con precios que ni México ni Estados Unidos pueden igualar en sus mercados, es lo que tiene a los dos socios del T-MEC con déficit comercial frente al gigante asiático, además de que ambos consumen de forma masiva los productos terminados chinos, lo que los pone en desventaja y con una visión futura a largo plazo de que podrán reducir esta tendencia.

Un reporte de la plataforma en línea de visualización y análisis de datos de comercio global The observatory of economyc complexity, refiere que en el caso de México y su saldo negativo frente a China es resultado de que sigue dependiendo de importación de productos asiáticos como insumos electrónicos, componentes industriales y bienes manufacturados, mientras que sus exportaciones hacia ese país son menores.

En 2025, México importó mercancías de China por un valor de 133,270 millones de dólares, según datos del Banco de México(Banxico, lo que representa un crecimiento del 2.9% respecto a 2024, cuando fue de 129, 457 millones de dólares, lo que refleja una desaceleración en el comercio bilateral entre ambos.

En el periodo de enero a agosto de 2026, la cifra acumulada alcanzó los 82,721 millones de dólares.

En la otra cara de la moneda, en 2024, México exportó al gigante asiático un total de 9,937 millones de dólares, según cifras del Banxico. Para el 2025 el crecimiento fue muy ligero, al registrar el banco central exportaciones por 10,215 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de aproximadamente 2.8% en comparación con el año anterior. En lo que respecta al periodo de enero a agosto de 2026, las exportaciones reportaron 9,934 millones de dólares, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que pone con la balanza comercial en contra a México frente a China.

Exportaciones

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Las exportaciones mexicanas al gigante de Asia se concentran principalmente en materias primas e insumos industriales, los minerales de cobre y plomo, autopartes, circuitos integrados, dispositivos y equipo médico, así como productos agroalimentarios como cerdo, tequila, frutillas y aguacate.

China importa productos que le han resultado muy rentables como accesorios de tecnología, artículos para el hogar, belleza y herramientas ligeras, también tienen alta demanda como componentes electrónicos, telefonía celular, pantallas de TV, electrodomésticos, autos y maquinaria pesada cuyos precios en el mercado son altamente competitivos.

De acuerdo con el centro colombiano de análisis estratégico de las relaciones entre China y América Latina, Fundación Andrés Bello, México no solo le compra a China para su consumo interno; muchas empresas en suelo mexicano importan maquinaria, componentes electrónicos, acero y autopartes desde China para ensamblar mercancías que luego se exportan a Estados Unidos.

Por su parte, la administradora de fondos que impulsa a inversionistas en México y a nivel global, Vanguard México, destaca en un análisis que China lidera la producción masiva de componentes electrónicos, piezas avanzadas y materias primas a costos altamente competitivos, los cuales México y EU necesitan para producir sus propios bienes finales.

Washington

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En el frente estadounidense la situación es igual de negativa comercialmente como en México frente al gigante asiático, toda vez que la economía estadounidense consume masivamente productos terminados y piezas chinas como telefonía celular, computadoras y partes industriales que ya dejaron de fabricarse en EU, de acuerdo con la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC).

Las importaciones de bienes de EU procedentes del gigante de Asia totalizaron 308,700 millones de dólares en el 2025, según datos de la Oficina de Representante Comercial de EU (USRT), que también reporta que en el mismo año las exportaciones totales de Washington a Pekín alcanzaron los 164,200 millones de dólares.

En este contexto, el déficit de los dos socios comerciales de Norteamérica queda marcado en dos frentes; primero, porque EU le compra bienes terminados a México, pero sus plantas importan una gran cantidad de piezas chinas para ensamblar esos productos, lo que incrementa el saldo negativo frente al mercado asiático.

A esto hay que sumar que tanto los consumidores estadounidenses como los mexicanos absorben un elevado volumen de mercancías y productos electrónicos con etiqueta hecho en China.

Con base en este panorama, el gobierno de México, para frenar este desbalance y calmar las presiones de la administración de Donald Trump, puso en marcha desde enero de este 2026 la aplicación de aranceles de entre 5% y 50% a más de 1,400 productos de países sin tratado comercial, principalmente de China, aunque la medida, según especialistas en comercio internacional advierten que esto no ha logrado reducir el déficit que se enfrenta con China.

Estrategia

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Un reporte de la Fundación André Bello, señala que para reducir el déficit comercial con China, el gobierno mexicano debe implementar una política industrial enfocada en la sustitución estratégica de importaciones de insumos clave, adecuar medidas arancelarias y fortalecer la integración de las cadenas de valor dentro de América del Norte como parte del T-MEC. Asimismo, debe fomentar la transferencia de tecnología y apoyar a las Pymes nacionales para avanzar en la sustitución de componentes electrónicos y de manufactura avanzada que actualmente se compran en Asia.

La misma fuente resalta que el Plan México tiene un objetivo bien definido y está diseñado específicamente para reducir ese déficit con China, al contemplar una estrategia para incrementar el contenido de productos nacionales en industrias clave como la electrónica, automotriz y farmacéutica, buscando que un mayor porcentaje del consumo interno sea producido en territorio mexicano.

A pesar de que el Plan México contempla una meta a mediano a largo plazo hacia 2030 para elevar el contenido nacional y sustituir importaciones estratégicas chinas, analistas coinciden en que los cambios estructurales tomarán un sexenio en principio, por lo que en el corto plazo el déficit comercial continuará alto antes de que se presenten reducciones graduales.

Medidas

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De acuerdo con un estudio del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice de Texas, para que México y EU reduzcan su déficit comercial frente a China de forma coordinada, pueden implementar varias medidas dentro del marco del T-MEC, como elevar los porcentajes mínimos de insumos fabricados en América del Norte en sectores como automotriz, electrónico y tecnológico, para restringir el uso de componentes asiáticos en las cadenas regionales de suministros.

Otro punto es el de coordinar inversiones e incentivos para desarrollar proveedores locales dentro de ambos países, reemplazando la compra de piezas chinas por productos de México y EU.

Y finalmente, establecer aranceles comunes a productos clave procedentes de Asia e intensificar vigilancia en las aduanas para evitar la triangulación de mercancías chinas que ingresan a EU a través de México.

Derivado de esta propuesta y otras que sugieren endurecer las revisiones de las reglas de origen de artículos fabricados entre los socios del T-MEC, analistas y organismos de comercio internacional estiman que incluso aplicando con estricto rigor estas normas, tomaría entre 5 y 10 años ver una reducción significativa del déficit o lograr un equilibrio comercial frente a China.

En el caso específico de México, especialistas de instituciones bancarias y de comercio exterior como Banco Base, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Consaejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín), coinciden en que los ajustes que tomen llevarán tiempo, aunque advierten que medidas como los aranceles no serán suficientes para frenar el déficit comercial frente a China, si no se invierte en infraestructura, financiamiento a Pymes e innovación tecnológica para impulsar y desarrollar a más proveedores competitivos en rubros en los que el fabricante del mundo sigue ganando espacios.