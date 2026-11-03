Pensión Bienestar hoy: ¿quiénes reciben el pago este 3 de noviembre?

Aguinaldo 2026 Algunos recibirán el pago adelantado en novimbre (Cuartosuro)

Este martes 3 de noviembre inicia la dispersión del último pago del bimestre noviembre-diciembre de 2026 de los Programas para el Bienestar. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, reciben su depósito las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A.

Los programas que comienzan a recibir el pago son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos .

: . Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos .

: . Pensión para Personas con Discapacidad : 3,300 pesos .

: . Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

¿Quiénes cobran hoy?

Si tu primer apellido inicia con la letra A, el depósito está programado para este 3 de noviembre. Algunos ejemplos son:

Aguilar

Álvarez

Alvarado

Ávila

Ayala

Andrade

Acosta

Aguirre

Arias

Arellano

Aranda

Alcántara

Calendario de los primeros pagos

3 de noviembre A 4 de noviembre B 5 y 6 de noviembre C 9 de noviembre D, E y F 10 y 11 de noviembre G

La Secretaría de Bienestar recordó que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el recurso permanece seguro en la Tarjeta del Banco del Bienestar hasta que el beneficiario decida utilizarlo.