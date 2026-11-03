Rueda de prensa diaria de Claudia Sheinbaum en México Sheinbaum pide esperar resultados de auditorías antes señalamientos contra Guadalupe Taddei (José Méndez/EFE)

Las posibles denuncias penales y administrativas en contra de Guadalupe Taddei, ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los proveedores involucrados en presuntas irregularidades en contrataciones, deberán esperar a la conclusión de las auditorías correspondientes, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

​Durante su conferencia matutina, la mandataria enfatizó la importancia de esperar a que las instituciones correspondientes realicen el debido proceso para fundamentar cualquier acción legal antes de proceder formalmente.​

Sostuvo que primero se deben documentar a fondo los hallazgos para determinar si existen elementos suficientes que atribuyan responsabilidad a funcionarios públicos o a particulares.

Una vez finalizadas las revisiones e investigaciones, los expedientes se remitirán a las autoridades competentes en función del tipo y gravedad de las faltas detectadas.

​Con esto, el Gobierno Federal señala que no se adelantarán juicios ni acciones judiciales procesales hasta que los órganos de fiscalización concluyan sus dictámenes técnicos y legales.

“Una vez realizada esta auditoría, si hay un asunto penal, se presenta a la FGR, si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa,(...) Si hay una denuncia a la Fiscalía, pues la Fiscalía tiene que investigar, así es como son los procedimientos en nuestro país”, explicó.