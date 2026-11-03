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Sostuvo que se deben documentar los hallazgos para determinar si existen elementos que atribuyan responsabilidad a funcionarios públicos o a particulares

Sheinbaum pide esperar resultados de auditorías antes señalamientos contra Guadalupe Taddei

Por Fátima Chávez
Rueda de prensa diaria de Claudia Sheinbaum en México Sheinbaum pide esperar resultados de auditorías antes señalamientos contra Guadalupe Taddei (José Méndez/EFE)

Las posibles denuncias penales y administrativas en contra de Guadalupe Taddei, ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los proveedores involucrados en presuntas irregularidades en contrataciones, deberán esperar a la conclusión de las auditorías correspondientes, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

​Durante su conferencia matutina, la mandataria enfatizó la importancia de esperar a que las instituciones correspondientes realicen el debido proceso para fundamentar cualquier acción legal antes de proceder formalmente.​

Sostuvo que primero se deben documentar a fondo los hallazgos para determinar si existen elementos suficientes que atribuyan responsabilidad a funcionarios públicos o a particulares.

Una vez finalizadas las revisiones e investigaciones, los expedientes se remitirán a las autoridades competentes en función del tipo y gravedad de las faltas detectadas.

​Con esto, el Gobierno Federal señala que no se adelantarán juicios ni acciones judiciales procesales hasta que los órganos de fiscalización concluyan sus dictámenes técnicos y legales.

“Una vez realizada esta auditoría, si hay un asunto penal, se presenta a la FGR, si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa,(...) Si hay una denuncia a la Fiscalía, pues la Fiscalía tiene que investigar, así es como son los procedimientos en nuestro país”, explicó.

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