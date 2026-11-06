México busca cuadruplicar producción de insumos farmacéuticos y petroquímicos en cinco años: Ebrard

México busca incrementar hasta cuatro veces su producción de insumos farmacéuticos y petroquímicos estratégicos durante los próximos cinco años, con el propósito de reducir la dependencia de proveedores extranjeros y fortalecer la capacidad industrial y tecnológica del país, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario explicó que esta estrategia contempla impulsar la producción nacional de materias primas petroquímicas y principios activos farmacéuticos, componentes esenciales para la elaboración de medicamentos.

“La meta es, en los próximos cinco años, reducir esa dependencia y producir en México tres, cuatro veces más de lo que estamos produciendo hoy”, afirmó ante medios de comunicación.

Ebrard señaló que para alcanzar este objetivo será necesaria la coordinación entre el Gobierno federal y las industrias petroquímica y farmacéutica, sectores que, junto con el de dispositivos médicos, podrían convertirse en motores del crecimiento económico y la innovación tecnológica de México.

Anuncian inversiones por 245 millones de dólares en innovación médica

El anuncio se realizó durante la presentación del proyecto Distrito Tlalpan, en la Ciudad de México, una iniciativa impulsada por el Gobierno capitalino y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para conectar hospitales, universidades, centros de investigación y empresas del sector salud.

El proyecto contempla inversiones por 245 millones de dólares, de los cuales 225 millones serán destinados a la expansión de la empresa mexicana de investigación clínica Avant Santé y 20 millones a la creación de un centro de medicina predictiva del Tecnológico de Monterrey.

La inversión de Avant Santé se desarrollará en diferentes etapas. La primera contempla 50 millones de dólares, seguida de una segunda fase de 75 millones, mientras que otros 100 millones estarán vinculados con empresas emergentes en etapas iniciales.

La compañía instalará un centro de innovación y aceleración clínica, además de una unidad de suministros que ofrecerá servicios de importación, exportación, etiquetado, almacenamiento y ensamblaje de equipos de laboratorio.

Con esta infraestructura se busca fortalecer la disponibilidad de insumos para la investigación médica y sustituir gradualmente algunas compras que actualmente se realizan en mercados internacionales.

Una segunda etapa contempla incorporar servicios de diagnóstico molecular, genómica y análisis de muestras, así como integrar aproximadamente seis empresas dedicadas a la investigación y desarrollo de formulaciones y una unidad de fabricación de insumos para ensayos clínicos.

Impulsarán investigaciones para detectar enfermedades de manera temprana

Por su parte, el centro de medicina predictiva del Tecnológico de Monterrey, que contará con una inversión de 20 millones de dólares, estará enfocado en el desarrollo de indicadores biológicos para detectar oportunamente enfermedades como el cáncer de próstata y pulmón.

También contempla investigaciones relacionadas con enfermedades neurodegenerativas y cardiometabólicas, mediante la colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El objetivo es impulsar investigaciones que permitan mejorar los diagnósticos, desarrollar tratamientos y trasladar los descubrimientos científicos desde los laboratorios hasta las aplicaciones clínicas y comerciales.

Ebrard destacó que Distrito Tlalpan permitirá aprovechar la concentración de aproximadamente 25 mil profesionales médicos en la zona y vincular sus conocimientos con empresas, universidades y centros especializados capaces de desarrollar nuevas tecnologías y tratamientos.

Distrito Tlalpan podría generar impacto económico de 30 mil millones de pesos

El secretario de Economía estimó que el proyecto podría alcanzar un impacto económico de al menos 30 mil millones de pesos entre 2027 y 2030, considerando las inversiones anunciadas y otros proyectos programados para desarrollarse en la zona.

La iniciativa forma parte de los objetivos del Plan México, estrategia gubernamental que busca fortalecer la producción nacional, atraer inversiones y aumentar las capacidades científicas y tecnológicas del país.

Entre sus metas se encuentra elevar la investigación clínica hasta alcanzar un valor de dos mil millones de dólares anuales, además de generar condiciones para que empresas mexicanas e internacionales desarrollen nuevas terapias y tratamientos en territorio nacional.

Con estas inversiones, el Gobierno federal busca fortalecer la industria farmacéutica y petroquímica, reducir la vulnerabilidad ante las importaciones de insumos estratégicos y posicionar a México como un centro de investigación, innovación y desarrollo médico.

La apuesta, de acuerdo con Ebrard, es que el conocimiento científico, la infraestructura hospitalaria y la inversión privada se conviertan en oportunidades para ampliar la capacidad productiva nacional y generar nuevos empleos especializados.