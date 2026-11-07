Aseguran más de 33 mil artículos piratas en aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Entre la mercancía asegurada se encuentran relojes, audífonos, accesorios electrónicos, calzado deportivo y disfraces de diversas marcas comerciales

Más de 33 mil artículos de diversas marcas comerciales, presuntamente apócrifos, fueron asegurados en dos contenedores inspeccionados en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte de un operativo coordinado por autoridades federales para combatir el comercio ilícito.

En una primera intervención, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó un contenedor procedente de Hong Kong cuya mercancía había sido declarada como bolígrafos.

Sin embargo, durante la revisión física encontró 22 mil 865 artículos, entre ellos 4 mil 700 relojes de aparente gama alta, 4 mil 500 audífonos, 9 mil 870 accesorios electrónicos, 3 mil 650 pares de tenis y 145 disfraces.

En una segunda inspección, realizada a otro contenedor, fueron localizados 132 pares de tenis y 10 mil 100 audífonos, también señalados como presuntamente apócrifos.

En total, las autoridades contabilizaron 33 mil 97 artículos, que fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las instituciones participantes, estos operativos buscan proteger los derechos de propiedad intelectual, combatir el comercio ilícito y evitar el ingreso al país de mercancías que incumplan las disposiciones legales del comercio exterior.