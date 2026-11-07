Con más becas y espacios públicos, ningún joven se queda sin estudiar: Mario Delgado

La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SEP, Mario Delgado en su visita a Chiapas

En su segundo día de gira en Chiapas, la presidenta Claudia Shienbaum pidió a los estudiantes en el evento realizado en la comunidad de Suchiapa, reflexionar sobre si la beca Gertrudis Bocanegra la aprovecharán para beneficio personal o para ponerla al servicio de su país. “Con esa beca depende de ustedes qué es lo que hacen con ella. Si se dedican exclusivamente a su persona o construyen un futuro distinto”, expresó.

Ante los casi 2 mil estudiantes de la Universidad Politécnica de Chiapas, quienes recibieron por primera vez la beca Gertrudis Bocanegra, aseguró que para transformar a México no sólo se requiere de “la buena política”, también se necesita de la ingeniería, porque a través de ella se genera bienestar.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró en entrevista al término del evento que “las becas que otorga el Gobierno Federal contribuyen a evitar que los jóvenes que no estudian ni trabajan sean reclutados por el crimen organizado. Antes, a los jóvenes en los 60 les llamaban revoltosos, después en los 90, durante el periodo neoliberal, les llamaron Ninis. Después del 2006 al 2018, les llamaron sicarios. Hoy todas y todos los jóvenes del país son becarios, porque es donde deben de estar: en las escuelas”.

En resumen la gira comenzó el viernes pasado con la participación del titular de la SEP en la Jornada Nacional por la Paz y en la entrega de Becas Gertrudis Bocanegra, actividades que fueron también encabezadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación en la Jornada Nacional por la Paz, realizada en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 22, en Chiapa de Corzo, Delgado Carrillo destacó que en los hechos se está cumpliendo uno de los anhelos de la Presidenta: “que todas y todos los jóvenes en México tuvieran un lugar en la escuela, en la preparatoria y que a nadie le faltara un apoyo, que nadie deje de estudiar por falta de recursos económicos y eso se está haciendo en todo el país”.

Asimismo, informó que en Chiapas se construirán 31 nuevas preparatorias Margarita Maza, con el apoyo del gobierno estatal, donde estudiantes también tendrán acceso a la Beca Universal Benito Juárez.

Destacó que el Sistema de Bachillerato Nacional permite homologar el esquema educativo de los planteles del país y otorgar dos certificados: uno de estudios de bachillerato y otro de una carrera técnica, avalado por una institución de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

Igualmente, y en presencia del director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, resaltó que en este Colegio ya se establecieron acuerdos para restringir el uso de dispositivos digitales durante las clases. Explicó que anteriormente las y los estudiantes utilizaban sus celulares alrededor de cuatro horas al día, tiempo que ahora podrán dedicar a actividades físicas, deportivas y de esparcimiento.

“El uso excesivo del celular genera adicción, los lleva a la depresión y a otras situaciones que no queremos que les pase a las y los jóvenes; por eso estas jornadas del ABC de las Emociones, con el apoyo del material didáctico que se les entrega, serán una guía para responder dudas sobre la salud emocional y otros temas de apoyo a los estudiantes”, apuntó.

Durante el evento, servidoras y servidores públicos, encabezados por la jefa del Ejecutivo Federal, junto con integrantes de la comunidad escolar, realizaron la lectura colectiva de “Apelación al solitario”, obra de la escritora, poeta y feminista chiapaneca Rosario Castellanos.

Más de un millón de estudiantes de Chiapas reciben beca

Durante la entrega de Becas Gertrudis Bocanegra a universitarios en el Multideportivo La Explanada, municipio de Ocozocoautla, el secretario de Educación Pública afirmó que este apoyo económico para trasporte contribuye a que las y los jóvenes continúen sus estudios profesionales y cumplan sus aspiraciones.

“Todos ustedes aquí en Chiapas tienen una beca. Desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad, tienen el apoyo. Un abrazo de aliento que les dice: sigan adelante, cumplan sus sueños, no importa las condiciones de la familia, ahí está el apoyo para que puedan lograrlo”, afirmó.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que en la entidad un millón 219 mil 971 estudiantes reciben algún apoyo económico, con una inversión social superior a los 9 mil 200 millones de pesos. “Es un sistema de becas que impulsa que los estudiantes no abandonen la escuela. Se tiene una cobertura de 19 millones 500 mil estudiantes en todo el país, pero este año, con el impulso que está dando la Presidenta, esperamos alcanzar una cobertura de 22 millones de estudiantes”, agregó.