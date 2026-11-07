Entrega Claudia Sheinbaum beca Gertrudis Bocanegra a universitarios de Chiapas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Chiapas la entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios, con el objetivo de apoyar la continuidad de sus estudios y reducir las dificultades económicas que enfrentan para trasladarse a sus centros educativos.

Durante un evento realizado en la Universidad Politécnica de Chiapas, la mandataria estuvo acompañada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo.

En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez agradeció el respaldo del Gobierno federal y destacó que Chiapas se encuentra entre las cinco entidades del país donde comenzó la entrega de este apoyo para estudiantes de educación superior.

Señaló que actualmente existen becas para alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, por lo que consideró que estos recursos representan una oportunidad para que los jóvenes continúen su preparación académica sin que la falta de dinero sea un impedimento.

Por su parte, Julio César León Trujillo informó que en Chiapas se tiene una cobertura de un millón 219 mil 971 becarios de distintos niveles educativos, con una inversión superior a los nueve mil 200 millones de pesos.

Detalló que actualmente reciben apoyos 23 mil 927 estudiantes de preescolar, 649 mil 67 de primaria, 288 mil 310 de secundaria, 189 mil 387 de educación media superior y 69 mil 280 de educación superior.

Asimismo, explicó que a nivel nacional se ha alcanzado una cobertura superior a los 19 millones 500 mil estudiantes y que la meta es llegar a 22 millones de beneficiarios.

Durante el evento, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la importancia de ampliar las oportunidades educativas para las juventudes y recordó que durante años existieron dificultades para acceder a espacios de educación media superior y superior.

También mencionó que la Universidad Politécnica de Chiapas cuenta con tres mil 234 estudiantes inscritos en diez ingenierías y destacó que las universidades tecnológicas y politécnicas del país atienden a 379 mil alumnos en 191 planteles.

En representación de los estudiantes, Sofía Castañeda Hurtado, alumna de Ingeniería Ambiental, agradeció la entrega de las becas y explicó que realiza aproximadamente dos horas de camino para llegar a su universidad y otras dos para regresar a casa.

Señaló que para muchos jóvenes el dinero destinado al transporte representa una dificultad para continuar estudiando, por lo que consideró que este apoyo representa una oportunidad para permanecer en las aulas.

Al tomar la palabra, Claudia Sheinbaum afirmó que la educación es una de las principales herramientas para transformar la vida de las personas y generar mejores condiciones para el país.

La presidenta también destacó la importancia de que los conocimientos adquiridos en las universidades se utilicen para atender las necesidades de la sociedad, principalmente en áreas como ingeniería, tecnología, energía y medio ambiente.

Como ejemplo, mencionó el puente Rizo de Oro, inaugurado durante su gira por Chiapas, una obra de ingeniería mexicana que permitirá mejorar la comunicación entre comunidades y reducir los tiempos de traslado.

Finalmente, pidió a los estudiantes asumir el compromiso de concluir sus carreras profesionales y utilizar su preparación para contribuir al bienestar de sus comunidades.

Sheinbaum reiteró que la educación pública debe continuar siendo una prioridad y llamó a los jóvenes a participar en la transformación del país, defender sus derechos y aprovechar las oportunidades que reciben mediante los programas educativos.