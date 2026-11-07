IMSS Querétaro realiza cirugía de cataratas en beneficio de 200 pacientes

IMSS Querétaro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro realizó su cuarta Jornada Quirúrgica de Catarata del año, mediante la cual 200 pacientes recibieron atención oftalmológica en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).

Las cirugías forman parte de la estrategia “12 acciones en 120 días”, con la que el Instituto busca optimizar los servicios médicos, reducir los tiempos de espera y mejorar la atención que reciben las personas derechohabientes.

El director de la UMAA, el doctor Édgar Manuel Sotelo Real, explicó que la catarata consiste en la opacidad del cristalino, condición que afecta la visión. Indicó que estas jornadas permiten atender a quienes esperan una intervención, especialmente a las personas adultas mayores, para quienes recuperar la vista puede representar una mejora en su vida cotidiana.

Recuperar vida cotidiana

Sotelo Real detalló que durante el procedimiento se coloca un lente intraocular cuya graduación se determina de acuerdo con las necesidades visuales de cada paciente. Añadió que la intervención es ambulatoria, por lo que las personas pueden reincorporarse casi de inmediato a sus actividades habituales.

Francisco “N”, uno de los beneficiarios de la jornada, compartió que antes de la operación tenía dificultades para ver con claridad, principalmente durante las noches, situación que lo llevó a limitar algunas de sus actividades, como conducir.

“Veía muy borroso, sobre todo en las noches. Limité mis actividades, como manejar, pero después de la cirugía confío en retomar mi vista y mis actividades cotidianas”, relató.

Con esta jornada, el IMSS en Querétaro busca acercar los procedimientos oftalmológicos a la población derechohabiente y facilitar el acceso a las cirugías que requieren las personas con cataratas.