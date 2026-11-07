PAN en el Senado propone protocolo de emergencia para proteger a mexicanos en el extranjero

PAN propone crear protocolo de emergencia para proteger a mexicanos en el extranjero

La iniciativa plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores active el mecanismo en las primeras 24 horas ante conflictos armados, detenciones arbitrarias y otras situaciones de riesgo.

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia para garantizar la seguridad y los derechos de los mexicanos que se encuentren en el extranjero durante situaciones de riesgo, como conflictos bélicos, crisis políticas o desastres naturales.

La propuesta contempla realizar una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuente con un mecanismo de respuesta inmediata cuando los connacionales enfrenten situaciones que pongan en peligro su integridad física, libertad o derechos humanos.

Los legisladores señalaron que México cuenta con experiencia en materia de protección y asistencia consular, cuya finalidad es apoyar a los ciudadanos que viven fuera del país y evitar que queden desprotegidos ante posibles violaciones a sus derechos.

Sin embargo, reconocieron que el personal de embajadas y consulados enfrenta dificultades para atender situaciones de extrema gravedad, principalmente cuando existe una alta demanda de ayuda durante conflictos armados o emergencias internacionales.

Por esta razón, consideraron necesario establecer un protocolo que permita organizar las acciones de protección y responder de manera más rápida ante circunstancias que pongan en peligro a los mexicanos.

Entre los casos en los que se activaría este mecanismo se encuentran las detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros, imposición de la pena de muerte y violaciones graves al debido proceso o al derecho internacional de los derechos humanos.

También se incluirían amenazas contra la integridad física y la libertad de los connacionales, así como situaciones derivadas de conflictos armados, crisis de estabilidad política y jurídica y desastres naturales.

Los senadores explicaron que la protección consular tiene como propósito brindar asistencia a los mexicanos que sean arrestados, detenidos o encarcelados en otros países. Además, contempla la posibilidad de organizar su defensa ante los tribunales del Estado receptor y proporcionarles información para evitar daños o perjuicios indebidos.

Como parte de los argumentos para impulsar la iniciativa, los legisladores hicieron referencia a la respuesta del Gobierno mexicano ante el conflicto armado en Medio Oriente.

Al respecto, señalaron que las acciones realizadas para proteger a los mexicanos que se encontraban en esa región dejaron la impresión de que la atención no fue tan rápida ni integral como debió ser.

Indicaron que, aunque no se reportaron daños a connacionales, otros países enviaron aviones de rescate para facilitar la salida de sus ciudadanos de las zonas afectadas por el conflicto.

De acuerdo con la iniciativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría la facultad de establecer este protocolo y ponerlo en funcionamiento dentro de las primeras 24 horas posteriores a una situación extrema o de fuerza mayor.

El mecanismo también deberá contemplar una evaluación de los riesgos que enfrentan los mexicanos en el país o región afectada, además de emitir notificaciones de seguridad a la comunidad mexicana, proporcionar asistencia jurídica y ofrecer apoyo logístico inmediato.

Otro de los puntos planteados establece que la SRE deberá informar al Senado de la República sobre cada ocasión en que se active el protocolo, en un plazo máximo de 48 horas.

Finalmente, los legisladores señalaron que la iniciativa busca mejorar la planeación y coordinación de las autoridades mexicanas para anticiparse a posibles emergencias y garantizar una atención adecuada a los ciudadanos que se encuentren fuera del territorio nacional.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis.