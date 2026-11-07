Segob y FSTSE promueven convivencia y salud entre trabajadores del Estado

Carrera Atlética de Convivencia 2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Marco Antonio García Ayala, presidieron la Carrera Atlética de Convivencia 2026, en la que participaron más de seis mil trabajadores de las 82 agrupaciones que integran esta central sindical.

El encuentro se realizó en Paseo de la Reforma y reunió a empleados públicos, trabajadores del sector salud y sus familias, quienes participaron en recorridos de 5 y 10 kilómetros. La jornada incluyó la 11ª Carrera de Convivencia de las y los Trabajadores de la Salud y la 2ª Carrera de Convivencia de las y los Trabajadores al Servicio del Estado.

A través de sus redes sociales, Rosa Icela Rodríguez felicitó a los participantes por sumarse a esta actividad deportiva y destacó la importancia de promover el cuidado de la salud y la convivencia familiar. También agradeció a García Ayala la invitación para formar parte del evento y señaló que se mantiene el diálogo entre la FSTSE y la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, la Federación reconoció la participación de la funcionaria y de las dirigencias sindicales que hicieron posible la jornada. Asimismo, señaló que durante el encuentro ambos coincidieron en la importancia de predicar con el ejemplo para impulsar la salud y el bienestar de los trabajadores al servicio del Estado.

La organización sindical destacó que en esta edición se superó el número de participantes de años anteriores, lo que, de acuerdo con lo expresado por la secretaria de Gobernación, refleja el interés de los empleados públicos por realizar actividades que contribuyan a mejorar su salud.

Antes del inicio de la carrera, Rodríguez y García Ayala resaltaron la importancia de mantener este tipo de iniciativas en beneficio de los trabajadores. La titular de Gobernación calificó como extraordinario el esfuerzo de organización y la respuesta de quienes acudieron a la convocatoria.

En tanto, el dirigente de la FSTSE agradeció a los trabajadores por su participación, así como a Rosa Icela Rodríguez por aceptar presidir el encuentro y dar la señal de salida a la competencia.

García Ayala también señaló que estas actividades permiten fortalecer la cercanía entre las dirigencias sindicales y sus bases trabajadoras, además de impulsar acciones preventivas relacionadas con la salud y el bienestar. De igual manera, reconoció la presencia de representantes de los 82 sindicatos federados, cuya participación contribuye a mantener la unidad de la central sindical.