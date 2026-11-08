Alertan diputados impacto de gusano barrenador en aguacate; exigen recursos en presupuesto

Detectan gusano barrenador en aguacate mexicano

Ante la aparición de una nueva amenaza sanitaria para el campo mexicano, ahora con el gusano barrenador del aguacate en Michoacán, la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, Leticia Barrera, expresó su preocupación por la falta de recursos que se plantea en el Presupuesto 2027 para atender las plagas y riesgos sanitarios que enfrenta el campo mexicano que ha metido en fuertes crisis económicas a los productores y campesinos nacionales.

“Primero fue el gusano barrenador del ganado y hoy tenemos el gusano barrenador del aguacate de Michoacán. Qué otra advertencia de riesgo sanitario necesita el Gobierno y los legisladores de la mayoría para destinar un presupuesto adecuado al Senasica y garantizar que esta dependencia haga su trabajo”, cuestionó

Aunque su nombre es similar al de la larva de la mosca que come la carne del ganado y otros animales e infecta a los humanos, el gusano barrenador del aguacate es un tipo de escarabajo cuyas larvas se alimentan de tejidos vegetales y dañan los cultivos.

“Qué esperan, que llegue la fiebre porcina o la gripe aviar. No podemos seguir esperando a que las plagas avancen y provoquen daños mayores para después reaccionar”, demandó la priista ante el arranque de la discusión para aprobar el presupuesto de egresos del ´próximo año.

La diputada mexiquense advirtió que el sector agropecuario enfrenta nuevamente las consecuencias de la falta de prevención y de recursos insuficientes para atender oportunamente las plagas.

“Los productores no tienen por qué pagar de su bolsillo las omisiones de este gobierno. El campo necesita prevención, presupuesto, personal y respuestas, no esperar a que las plagas se conviertan en una crisis mayor”, aseveró

A través de un video publicado en sus redes sociales, la legisladora priista señaló que resulta preocupante que el presupuesto propuesto para 2027 sea prácticamente el mismo que se está ejerciendo este año, pese a los riesgos sanitarios que enfrenta el campo mexicano.

La legisladora advirtió que detrás de cada afectación sanitaria hay productores que pierden el patrimonio y los recursos que previamente invirtieron en insumos, sistemas de riego y jornales.

Alertó que, cuando una plaga daña un cultivo o el ganado, las pérdidas económicas recaen directamente en quienes trabajan y sostienen la producción.

A esta situación se suma que, actualmente, los productores de aguacate de Michoacán están recibiendo pagos por debajo de sus costos de producción por cada kilo comercializado, lo que agrava su situación económica.

Por ello, desde la Confederación Nacional Campesina (CNC), la diputada exigió tres acciones inmediatas:

presupuesto suficiente y personal especializado para el Senasica; coordinación efectiva de la Secretaría de Agricultura con productores y empacadores, así como atención preventiva y acompañamiento al sector productivo, para evitar que los agricultores sigan absorbiendo las consecuencias económicas de la falta de atención institucional.

Barrera sostuvo que la sanidad agroalimentaria debe ser una prioridad presupuestal y no una respuesta tardía ante las emergencias.

Las autoridades mexicanas anunciaron el endurecimiento de los controles para proteger la producción de aguacate de la plaga del gusano barrenador y evitar afectaciones en las exportaciones del llamado “oro verde”, cuyo principal destino es el mercado estadounidense.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura indicó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) instauró un esquema integral de medidas regulatorias, vigilancia epidemiológica e inspecciones fitosanitarias para proteger los cultivos de este fruto de las plagas de barrenador.

El plan se da a conocer luego de que se anunció la destrucción de unas 52 toneladas de aguacate que resultaron contaminadas con la plaga del barrenador.