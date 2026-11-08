Bueno limitar uso de celulares en las escuelas, pero ¿cómo le van a hacer?

Uso de celulares en escuelas Madres y padres de familia reconocen que es buena la medida para limitar el uso de celulares en las escuelas públicas y privadas, aunque advierten que va a ser un camino muy largo por recorrer (Rogelio Morales Ponce)

En los primeros cuatro días de la implementación para restringir el uso de celulares en las escuelas públicas y particulares del país, padres y madres de familia consideran, que la medida es buena para que los estudiantes se concentren más en clases y en los descansos aprendan a interactuar con sus compañeros de manera diferente, como era hace muchos años, pero advierten que el camino será muy largo.

Carmen González, madre de dos hijos uno en secundaria y otro en primaria, señaló a Crónica, que, en la primera semana, aunque ambas escuelas públicas adoptaron la medida sus hijos le dijeron que muchos estudiantes incluidos los suyos, escondieron los celulares para verlo durante los descansos “y pues los maestros no pueden hacer gran cosa, porque tampoco los obligan a entregarlos devolvérselos a la salida”.

UN DECÁLOGO DE BUENAS INTENCIONES

Por separado, Martín Rosas, contador, padre soltero con dos hijos en secundaria, consideró que el decálogo de la SEP, “es un decálogo de buenas intenciones, porque habría que ver cuántas mamás y papás ya lo conocen, si ya se lo leyeron a sus hijos, si las y los chicos ya lo entendieron, y sobre todo: ¿cuál va a ser la estrategia que van a seguir en las escuelas?, creo que va a ser más trabajo para las y los maestros: impartir clases y luego además en los recreos ponerlos a jugar o a leer. Esto va a llevar mucho, mucho tiempo”.

El decálogo, precisó, no plantea nada nuevo, salvo la restricción del uso de celulares “los estudiantes van a la escuela a estudiar, a aprender, a concentrarse, a leer, a escribir, a convivir con sus compañeros en el recreo. Dice en una parte: que sólo lo van a llevar si el maestro lo pide, ¡pues no!, no debería ser así”.

Demandó: que los maestros preparen bien sus clases, como era antes, para no pedir el celular. Que los enseñen a usar el diccionario, a hacer investigaciones: “¡pues qué cómodo no!, cuando el maestro lo pida.... mejor que incluyan una clase del uso responsable de los celulares, de los riesgos de las redes sociales, eso es lo que deberían hacer también los maestros”, y consideró que sólo sí se justifica su uso en casos enfermedad o discapacidad.

EL DECÁLOGO DE LA SEP

1. No necesito el celular ni otro dispositivo en la escuela.

2. Sólo cuando me lo pida la maestra o el maestro y para mi bienestar.

3. Pongo atención en clase.

4. Descanso para favorecer mi bienestar y aprendizaje.

5. Juego y conozco mis tradiciones.

6. Leo, escribo y creo con mis propias manos.

7. Pido ayuda en una emergencia.

8. En la escuela me gusta convivir sin redes sociales ni juegos digitales.

9. Respeto mi cuerpo y el de los demás y nunca molesto a las personas.

10. Quiero ser feliz en la escuela.

JUGAR COMO HACE 40 AÑOS

Consultada por separado, Josefina Hernández, de 56 años, abuela y cuidadora de sus dos nietos que van en quinto y sexto de primaria, reconoció: “yo si vi como una buena medida prohibir el uso de celulares en las escuelas. Los niños tienen que aprender a convivir entre ellos, como lo hacíamos hace más de 40 años”.

Sin embargo, cuestionó: “¿cómo le van a hacer los maestros?, con tanto niño en el patio, -pregunta-, ¿a poco los van a poner a jugar a todos?, como dijo el secretario (Mario Delgado). Creo que los profesores también van a proteger ese descansito que tienen de los chamacos en el salón de clases y no van a querer estarlos cuidando en el recreo.

En su oportunidad, Maricela López, taxista explicó que optó por quitarle el celular a su hija Miranda estudiante de secundaria y no lo llevara a la secundaria, “pero fue peor, haga de cuenta que se quiso desquitar del tiempo que estuvo sin el teléfono en la escuela, y perdía toda la tarde en la casa viéndolo, desvelándose, sin hacer tareas, entonces, pues yo digo, resuelven en la escuela, pero en la casa se pone peor la cosa, porque una tiene que salir a trabajar y ni hizo sus tareas, ni sus quehaceres en la casa, es un grave problema difícil de resolver”.

TODO LO QUIEREN HACER EN EL CELULAR

José Mendoza, oficinista declaró que su hija, estudiante de CCH Azcapotzalco, le ha dicho que en el plantel no se ha adoptado ninguna medida para concientizar a los estudiantes respecto del uso excesivo de los celulares.

“Los jóvenes están en otra etapa: entre su adolescencia, la rebeldía, el poco caso que hacen a los consejos, y que uno ya no puede estar vigilándolos todo el tiempo como cuando eran chiquitos, las cosas se complican más”, y criticó que muchos maestros usan el teléfono celular como una extensión de las aulas.

“Le han mandado tareas fuera del horario de clases, a las 8 o 9 de la noche, y ella está en la mañana, a veces hasta en fines de semana o le piden que entregue trabajos, que los hagan en el celular y obviamente los manden por esa vía con la advertencia: ‘tienen hasta el domingo a las 12 de la noche´, y aunque es cosa de la escuela, pues luego veo que se mete a redes sociales y está perdiendo el tiempo”.

Otra situación que también criticó, fue que a veces los maestros por el celular avisan `que no va a llegar a primera clase´, y pues eso no debería ser así y ante eso, tampoco le puedo quitar el celular, porque en una emergencia, le quito la posibilidad de comunicarse conmigo".