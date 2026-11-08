Detienen en Nuevo Laredo a presunto jefe de plaza del Cártel del Noreste y a su hijo

En un operativo coordinado entre fuerzas federales de México, fueron detenidos Gerardo “N”, alias “Pocha”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel del Noreste (CDN) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y su hijo Gerardo “N”, conocido como “Nazi”, también identificado como integrante de dicha organización criminal.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las detenciones se realizaron el pasado 7 de noviembre, como resultado de trabajos de inteligencia militar e intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.

En las acciones participaron elementos de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y de la Fuerza Especial de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Según el reporte oficial, Gerardo “N”, alias “Pocha”, es señalado como presunto responsable de las operaciones del Cártel del Noreste en el municipio de Nuevo Laredo, donde habría estado relacionado con actividades de producción y comercialización de drogas sintéticas, además de homicidios, secuestros y extorsiones.

Asimismo, las autoridades informaron que el detenido cuenta con una orden de aprehensión emitida por autoridades de Estados Unidos, por su presunta participación en delitos de conspiración y tráfico de drogas hacia ese país.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron armamento, cargadores, cartuchos, diversas sustancias con características de droga, cuatro vehículos y un inmueble.

Tras su captura, ambos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Guardia Nacional para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

La dependencia continuará con las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica de los detenidos.

Las autoridades no detallaron mayores características del inmueble asegurado ni las cantidades o tipos de droga y armamento decomisados.