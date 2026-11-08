Cae el R2: presunto líder de Los Rs y vinculado al asesinato de Carlos Manzo, junto a otras 19 personas

Detención de Rafael “N”, alias “R2”

Un operativo coordinado entre fuerzas federales permitió la detención de Rafael “N”, alias “R2”, señalado como presunto líder de la célula criminal “Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Zapopan, Jalisco. Durante la intervención también fueron detenidas otras 19 personas.

Atreves de sus redes sociales, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informo que el despliegue de autoridades federales, fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

La localización del presunto líder criminal fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como del intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Las autoridades señalaron que Rafael “N” es considerado un presunto generador de violencia y mando de “Los Rs”, grupo delictivo que mantiene operaciones en Jalisco y Michoacán.

Asimismo, informaron que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, además de una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

En Zapopan, Jalisco, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y de @SSPCMexico, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano de @Defensamx1, detuvo a Rafael “N”, alias “R2”, identificado como un importante generador de violencia y mando de “Los Rs”, célula del CJNG con operaciones en Jalisco y Michoacán. También fueron detenidas otras 19 personas. Su localización fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la @DEAHQ. Cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, así como una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Esta célula está relacionada principalmente con extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades. Entre sus víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate. Durante el operativo se registró un enfrentamiento en el que “R2” resultó herido, por lo que recibe atención médica. La información es preliminar y se actualizará conforme avancen las investigaciones. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

Presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo

Uno de los aspectos relevantes de esta detención es la presunta vinculación de “R2” con el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un acto público con motivo del Día de Muertos, realizado en la Plaza Morelos.

La Secretaría de Marina identificó al detenido como presunto líder de “Los Rs” y señaló que estaría relacionado con el asesinato del exmandatario municipal.

Las investigaciones por este crimen han señalado a integrantes de dicha estructura criminal como presuntos responsables de planear, coordinar y ejecutar el atentado.

Entre los nombres identificados durante las indagatorias se encuentran alias “El Licenciado”, señalado como presunto coordinador de la agresión, y alias “R1”, quien era identificado como líder de “Los Rs”.

Vinculan a la célula con extorsiones y tráfico de drogas

Según los reportes de inteligencia, la organización criminal estaría relacionada con diversos delitos, entre ellos extorsión, tráfico de drogas, homicidios, privación ilegal de la libertad, secuestros y agresiones contra autoridades.

Entre las presuntas víctimas de sus actividades de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate, principalmente en las zonas donde opera esta célula delictiva.

Se registra enfrentamiento durante el operativo

Durante el despliegue de las fuerzas federales se registró un enfrentamiento, en el que Rafael “N”, alias “R2”, resultó herido.

Tras los hechos, el detenido recibió atención médica, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar su situación jurídica y avanzar en las investigaciones.

Hasta el momento, la información proporcionada por las dependencias federales tiene carácter preliminar y se prevé que sea actualizada conforme avancen las indagatorias.

El operativo representa una acción contra una estructura criminal señalada por generar violencia y realizar actividades ilícitas en los estados de Jalisco y Michoacán.

Posteriormente, Terry Cole, director de la DEA, reiteró el compromiso de la agencia de mantener la cooperación con México en el combate contra el crimen organizado. El funcionario destacó el intercambio de inteligencia con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas para identificar, perseguir y desmantelar a las organizaciones criminales que representan una amenaza para las comunidades y la seguridad nacional.

“Cuartel General de la DEA permanece firme en nuestro compromiso de proporcionar a nuestros socios internacionales... inteligencia vital, fortaleciendo nuestros esfuerzos colectivos para identificar, apuntar y desmantelar las organizaciones criminales que amenazan a nuestras comunidades y la seguridad nacional. @TheJusticeDept @HSTaskForce” escribió.