FGR obtiene condena de 50 años de prisión contra Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”

El Mochaorejas FGR obtiene condena de 50 años de prisión contra Daniel Arizmendi López (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, identificado como líder de la organización criminal “Los Arizmendi”, dedicada al secuestro desde 1998 en el Estado de México y el entonces Distrito Federal.

La condena se dictó luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportara pruebas adicionales y se cumpliera con la reposición del procedimiento ordenada por la justicia federal, en un proceso legal que se prolongó durante más de dos décadas.

¿Por qué delitos fue condenado “El Mochaorejas”?

La resolución judicial responsabilizó a Arizmendi López por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Además de la pena de 50 años de cárcel, la autoridad le impuso una multa de 916 mil 312.50 pesos.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la banda que encabezaba operaba principalmente en la entidad mexiquense y en la capital del país, donde ejecutaba secuestros y otras actividades ilícitas desde al menos 1998.

El fallo resolutivo derivó de las pruebas presentadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, luego de que la defensa promoviera diversos juicios de amparo que modificaron el curso de la causa penal.

¿Cuándo comenzó el proceso penal contra “El Mochaorejas”?

El caso se remonta a junio de 1998, fecha en la que el Ministerio Público de la Federación ejercitó acción penal sin detenido contra Arizmendi López, Daniel “V”, Dulce “N” y otros cómplices, derivando en las respectivas órdenes de aprehensión libradas por la autoridad juzgadora.

El 30 de junio de ese mismo año, Daniel “N” fue detenido y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México. Posteriormente, el 21 de agosto de 1998, se logró la captura de Daniel “V” y Dulce “N”, quienes quedaron a disposición judicial en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿Por qué tardó más de 20 años en dictarse la sentencia definitiva?

El 21 de agosto de 2003, el juzgado emitió una primera sentencia condenatoria contra los tres implicados. No obstante, la defensa legal promovió juicios de amparo y obtuvo resoluciones favorables que ordenaron la reposición del procedimiento.

Esta orden obligó a retomar el litigio desde etapas previas para subsanar actuaciones procesales, extendiendo el juicio durante más de dos décadas.

Finalmente, tras la presentación de elementos probatorios complementarios por parte de la FECOR mexiquense, la autoridad judicial notificó la sentencia definitiva contra los tres acusados, ratificando la pena de 50 años de prisión para Arizmendi López.