INE plantea incremento salarial y nuevas prestaciones para personal de módulos (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció un incremento salarial del 6 por ciento para las trabajadoras y los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) con nivel FA1, el cual entrará en vigor a partir de enero de 2027, como parte de una serie de medidas orientadas a mejorar sus condiciones laborales.

La propuesta forma parte de una revisión integral del funcionamiento de las distintas áreas del organismo electoral, mediante la cual se busca identificar necesidades, fortalecer los procesos internos y atender las demandas del personal, particularmente de quienes brindan servicios de identificación y atención directa a la ciudadanía.

De acuerdo con el planteamiento institucional, durante el primer trimestre de 2027 también continuará el análisis de diferentes escenarios salariales, costos y fuentes de financiamiento, incluido el impacto del salario mínimo en la Zona Fronteriza, con la intención de integrar propuestas que puedan considerarse en la elaboración del presupuesto institucional de 2028.

Mejoras en jornadas laborales y vacaciones

Entre las medidas anunciadas, el INE se comprometió a fortalecer el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con jornadas laborales, descansos y prestaciones, incluido el respeto a los 30 minutos destinados al consumo de alimentos, conforme a la normatividad vigente.

En materia de vacaciones, se estableció que el segundo periodo vacacional de 2026 contará con una semana fija, del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes se otorgarán de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Las áreas responsables deberán informar oportunamente la programación para brindar mayor certeza al personal. Además, se analizarán esquemas más homogéneos para organizar los periodos vacacionales durante las etapas ordinarias y electorales.

Capacitación y renovación de equipo

El organismo electoral también contempla una planeación integral de capacitación para fortalecer las capacidades y el desarrollo profesional de quienes laboran en los módulos.

Como parte de esta estrategia, se procurará que las actividades formativas se realicen dentro de la jornada laboral, evitando afectar los periodos de descanso de las y los trabajadores.

En cuanto a las condiciones operativas, el Instituto mantiene procedimientos para renovar el equipamiento tecnológico de los módulos, con el objetivo de mejorar las herramientas utilizadas para prestar los servicios a la población.

Asimismo, se dará atención prioritaria a las necesidades de materiales, papelería, combustible, artículos de limpieza y otros insumos indispensables para el funcionamiento de las instalaciones, además de los servicios de limpieza y vigilancia.

El INE también prevé atender, conforme a los procedimientos administrativos y la disponibilidad de recursos, los gastos de campo, viáticos, peajes y pasajes que se encuentren pendientes del ejercicio 2026.

Revisarán funciones y responsabilidades del personal

Otro de los compromisos consiste en revisar las actividades, funciones y responsabilidades del personal de los Módulos de Atención Ciudadana, a fin de identificar oportunidades para mejorar la organización del trabajo, fortalecer la eficiencia operativa y brindar mayor claridad sobre las tareas correspondientes a cada puesto.

Para dar seguimiento a estas acciones, el Instituto fortalecerá los canales de comunicación directa mediante sus Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, que servirán como enlace para informar sobre los avances, atender inquietudes y dar seguimiento a los compromisos establecidos.

El organismo electoral reconoció que existen necesidades laborales que requieren atención y que algunas soluciones dependen de procesos de análisis, planeación y disponibilidad presupuestal.

No obstante, aseguró que existe la determinación de avanzar en las medidas que resulten viables y mantener informado al personal sobre las decisiones que se adopten.

Finalmente, el INE reiteró que busca convertir el diálogo con sus trabajadoras y trabajadores en acciones concretas que permitan fortalecer sus condiciones laborales y garantizar la calidad de los servicios que diariamente brinda a millones de mexicanas y mexicanos.