Localizan con vida al alcalde de Río Bravo tras ser secuestrado por hombres armados

El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue localizado con vida este domingo, luego de haber sido privado de su libertad por hombres armados la tarde del sábado, cuando viajaba por una carretera de la región centro-norte del país.

La noticia fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien informó que el hallazgo fue resultado de un operativo coordinado entre el Gobierno federal y autoridades de Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario señaló: “El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado”.

En el mismo mensaje, García Harfuch difundió una fotografía del edil a bordo de un vehículo de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no proporcionó información adicional sobre el sitio donde fue encontrado, su estado de salud o las condiciones en las que ocurrió su liberación.

De acuerdo con los primeros reportes, Almaraz Maldonado, militante del Partido Acción Nacional (PAN), viajaba acompañado de familiares y miembros de su equipo con destino a Real de Catorce, en San Luis Potosí, cuando fueron interceptados por civiles armados en una carretera ubicada en los límites con Zacatecas.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, explicó que, según los avances de las investigaciones, varios vehículos fueron interceptados por sujetos armados y algunas personas fueron abandonadas posteriormente a un costado de la carretera.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que los acompañantes del presidente municipal lograron llegar al municipio de Cedral, donde solicitaron apoyo y denunciaron lo ocurrido.

El caso generó la movilización de corporaciones de seguridad de distintas entidades, en medio de versiones contradictorias entre las autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas sobre el punto exacto donde se habría registrado la privación de la libertad.

Hasta el momento, las circunstancias del ataque, la identidad de los responsables y las condiciones en que fue localizado el alcalde permanecen sin esclarecerse.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las posibles responsabilidades.