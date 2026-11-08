México establece nueva norma de calidad para el cemento; busca evitar riesgos en construcciones

Secretaría de Economía emite Norma de Emergencia de Cemento para fortalecer la calidad y seguridad en México (Especial)

La calidad del cemento utilizado en la construcción de viviendas y edificios será objeto de nuevos controles en México, luego de que la Secretaría de Economía emitiera una Norma Oficial Mexicana de Emergencia que establece especificaciones obligatorias para este material, con el propósito de reducir riesgos estructurales y proteger la vida de las personas.

Se trata de la NOM-EM-023-SE-2026, Industria del cemento – Cementos hidráulicos – Especificaciones de Calidad, Métodos de Prueba e Información Comercial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de noviembre.

La disposición establece requisitos técnicos que deberán cumplir los cementos hidráulicos fabricados, importados o comercializados en territorio nacional, además de métodos de prueba y criterios de información comercial para verificar sus características y desempeño.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, la regulación busca evitar que materiales que no cumplen con las especificaciones requeridas lleguen a las obras y pongan en riesgo la estabilidad de las construcciones.

La medida cobra relevancia en un país como México, donde se registran miles de sismos cada año, por lo que contar con materiales de calidad es un elemento importante para reducir la vulnerabilidad de las estructuras.

El impacto también alcanza a las familias que construyen o amplían sus viviendas por cuenta propia. Según información de la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), al menos 60% del cemento que se distribuye en México se destina a la autoconstrucción de vivienda y a obras de pequeña y mediana escala.

Por ello, la dependencia considera que establecer parámetros verificables permitirá brindar mayores garantías sobre uno de los principales insumos utilizados en la edificación de hogares.

Combatir el mercado informal

Además de los aspectos relacionados con la seguridad, la nueva norma pretende establecer condiciones de competencia más equitativas para los productores y comercializadores que cumplen con las disposiciones de calidad.

De acuerdo con cifras de la CANACEM citadas por la Secretaría de Economía, el mercado informal de cemento representa alrededor de 576 mil toneladas anuales y genera una afectación estimada en 5,800 millones de pesos.

Frente a este escenario, la regulación busca fortalecer a la industria formal, cuyos ingresos podrían alcanzar los 432 mil millones de pesos, según las estimaciones referidas por el organismo empresarial.

La elaboración de la norma estuvo a cargo de la Secretaría de Economía, mediante la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia y la Dirección General de Normas, con la participación de especialistas de la industria, organismos de evaluación de la conformidad e instituciones académicas.

La dependencia señaló que esta disposición forma parte de las acciones para fortalecer la infraestructura de calidad en el país, impulsar la competitividad y establecer mayores controles sobre los materiales utilizados en las construcciones.

El texto completo de la NOM-EM-023-SE-2026 puede ser consultado en el Diario Oficial de la Federación.