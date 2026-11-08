Sentencian a 50 años de prisión a “El Mochaorejas”

Daniel “N”, conocido como “El Mochaorejas”, identificado como líder de una organización criminal dedicada al secuestro desde 1998, fue sentenciado a 50 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aportara las pruebas necesarias para obtener una nueva resolución condenatoria.

La sentencia fue notificada recientemente por la autoridad judicial, luego de cumplirse con la reposición del procedimiento que había sido ordenada en agosto de 2003, tras la promoción de juicios de amparo por parte de los procesados.

De acuerdo con la FGR, Daniel “N”, alias “El Mochaorejas”, fue declarado penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además de la pena de prisión, se le impuso una multa de 916 mil 312 pesos con 50 centavos.

Otros dos integrantes reciben sentencia

En el mismo procedimiento judicial, Daniel “V” recibió una sentencia de 22 años de prisión y una multa superior a los cuatro millones de pesos, por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, Dulce “N” fue condenada a 16 años de prisión y al pago de una multa superior a los 280 mil pesos, por los mismos delitos.

Sin embargo, la autoridad judicial declaró compurgadas las sentencias de Daniel “V” y Dulce “N”, por lo que las penas correspondientes se consideran cumplidas. Ambos permanecerán en reclusión debido a que enfrentan otros procesos judiciales.

Organización criminal operaba desde 1998

Las investigaciones establecieron que desde 1998 los ahora sentenciados formaban parte de una organización criminal dedicada principalmente al secuestro y otras actividades delictivas, con operaciones en el Estado de México y el entonces Distrito Federal.

En junio de ese año, el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal sin detenido contra los implicados y otras personas, por lo que un juez libró las respectivas órdenes de aprehensión.

En cumplimiento de una de ellas, el 30 de junio de 1998 fue detenido Daniel “N”, alias “El Mochaorejas”, quien quedó a disposición de la autoridad judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado entonces en el Distrito Federal.

Posteriormente, el 21 de agosto del mismo año, fueron detenidos Daniel “V” y Dulce “N”, quienes quedaron a disposición de las autoridades en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, localizado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Reponen procedimiento y obtienen nueva sentencia

El 21 de agosto de 2003, la autoridad judicial había dictado una primera sentencia condenatoria contra los tres procesados. No obstante, después de que promovieron juicios de amparo, obtuvieron la protección de la justicia federal y se ordenó reponer el procedimiento.

Tras el cumplimiento de las disposiciones judiciales y la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, se notificaron las nuevas sentencias condenatorias.