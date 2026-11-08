SEP reconoce a más de 5 mil docentes por innovar en sus prácticas educativas

Reconocimiento a la Práctica Educativa 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó 5 mil 655 reconocimientos a maestras, maestros, supervisoras, supervisores, directoras y directores de educación básica y media superior, por desarrollar prácticas educativas innovadoras y estrategias pedagógicas que contribuyen a transformar sus comunidades escolares, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

La entrega se realizó en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revalorar y redignificar al magisterio nacional. Al respecto, Delgado Carrillo destacó que el trabajo de las y los docentes es fundamental para avanzar hacia una educación con equidad, inclusión y calidad, al representar un elemento central de la transformación educativa.

Durante el Segundo Encuentro Nacional del Reconocimiento a la Práctica Educativa 2026 de Educación Básica y Media Superior, realizado en el Patio del Trabajo de la sede histórica de la SEP, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, entregó los primeros 249 reconocimientos en representación del secretario.

La funcionaria explicó que esta distinción busca visibilizar e incentivar el trabajo cotidiano de las y los docentes, además de generar espacios para que puedan documentar, compartir y reflexionar sobre las experiencias pedagógicas que desarrollan para mejorar el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Juárez Pérez señaló que las prácticas reconocidas reflejan el compromiso de profesionales que analizan su trabajo, toman decisiones y comparten los resultados obtenidos en sus comunidades escolares. Asimismo, sostuvo que dar a conocer estas experiencias contribuye a dignificar la labor docente y a fortalecer la educación como un derecho.

Reconocimiento a la Práctica Educativa 2026

Por su parte, el titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), Mario Llergo Latournerie, informó que en esta edición se incorporó por primera vez al personal con funciones directivas y de supervisión, al reconocer que sus responsabilidades también tienen un impacto en la formación de las y los estudiantes.

Detalló que las personas galardonadas recibirán una medalla y un reconocimiento por sus aportaciones al impulso de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), así como por fortalecer la relación entre las aulas, los planteles educativos y las comunidades. Añadió que esta iniciativa forma parte de la política educativa del Gobierno federal para promover el humanismo mexicano.

En tanto, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, reconoció la disposición del Gobierno de Claudia Sheinbaum y de la SEP para reivindicar el trabajo del personal docente de educación básica y media superior.

Consideró que distinguir a quienes desarrollan estrategias pedagógicas creativas representa un acto de justicia y reconocimiento a su labor, al señalar que las maestras y los maestros contribuyen al desarrollo del país y al fortalecimiento del tejido social.

En representación de las personas galardonadas, Martha Gabriela López Camacho, docente de Sinaloa, destacó el papel de la educación para formar mejores personas y construir una mejor nación. Mientras que Verónica Leticia Pérez Ramírez, supervisora del Estado de México, agradeció la distinción y resaltó la importancia del acompañamiento docente para escuchar, motivar y apoyar a cada estudiante en el cumplimiento de sus objetivos.