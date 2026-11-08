Temblor hoy en México: sismos del 8 de noviembre de 2026, magnitud y epicentros

Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este miércoles 9 de septiembre? El temblor más reciente registrado hoy fue de 4.1; conoce el reporte de los últimos sismos según el SSN (Imagen hecha con IA)

Este domingo 8 de noviembre los movimientos telúricos se hicieron presentes nuevamente en el territorio mexicano. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), se reportaron diversos temblores en distintas regiones del país. Entre los registros disponibles destacan sismos en Veracruz, Chiapas y Michoacán.

¿De cuánto fue el temblor más fuerte de hoy?

El movimiento de mayor magnitud entre los reportes consultados ocurrió en el sur de Veracruz.

De acuerdo con el SSN, el sismo se registró a las 12:18:20 horas, con epicentro a 58 kilómetros al sur de Jáltipan de Morelos y una profundidad de 148.9 kilómetros.

El evento fue identificado con una magnitud de 4.4. Hasta los reportes consultados no había información confirmada sobre personas lesionadas o daños materiales asociados con este movimiento.

Sismos registrados en México este 8 de noviembre

Entre los movimientos telúricos reportados durante este domingo 8 de noviembre de 2026 destacan los siguientes, de acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN):

Sismo de magnitud 4.4 en Veracruz: ocurrió a las 12:18:20 horas, con epicentro a 58 kilómetros al sur de Jáltipan de Morelos y una profundidad de 148.9 kilómetros.

Sismo de magnitud 4.1 en Chiapas: se registró a las 09:26:40 horas, a 115 kilómetros al suroeste de Huixtla, con una profundidad de 11 kilómetros.

Sismo de magnitud 4.1 en Michoacán: ocurrió a las 05:18:35 horas, con epicentro a 50 kilómetros al noreste de Las Guacamayas y una profundidad de 62.5 kilómetros.

Sismo de magnitud 3.4 en Oaxaca: se reportó a las 04:29:08 horas, a 21 kilómetros al sureste de Salina Cruz, con una profundidad de 16.1 kilómetros.

Sismo de magnitud 3.4 en Oaxaca: ocurrió a las 03:57:03 horas, a 17 kilómetros al oeste de San Pedro Pochutla, con una profundidad de 9.6 kilómetros.

Sismo de magnitud 3.4 en Guerrero: se registró a las 03:56:01 horas, a 59 kilómetros al sureste de Chilapa de Álvarez, con una profundidad de 6.7 kilómetros.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México es un país con una importante actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y a la interacción de distintas placas tectónicas.

En el territorio nacional convergen las placas de Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe. Sus movimientos, choques y desplazamientos generan acumulación y liberación de energía en la corteza terrestre, lo que provoca sismos.

Una de las zonas con mayor actividad se encuentra en el litoral del Pacífico, particularmente en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, los movimientos también pueden registrarse en otras regiones del país.

La frecuencia de los sismos no significa necesariamente que todos sean peligrosos. Su impacto depende de factores como la magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del suelo y las construcciones.

¿Qué hacer si tiembla?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma y seguir las medidas de seguridad correspondientes.

Durante el sismo: aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y zonas de riesgo; si estás en un edificio, ubícate en una zona segura.

Si estás en la calle: procura alejarte de postes, cables, fachadas y estructuras que puedan desprenderse.

Después del movimiento: revisa posibles daños en el inmueble, evita utilizar elevadores si hay afectaciones y mantente atento a información oficial.

Si se activa la alerta sísmica: sigue las indicaciones de evacuación y los protocolos establecidos en tu vivienda, escuela o centro de trabajo.

También es recomendable contar con una mochila de emergencia, identificar rutas de evacuación y establecer un punto de reunión familiar.