Vivienda para el Bienestar: Sheinbaum entrega casas en Chiapas y anuncia beneficios para millones de familias

Sheinbaum entregó viviendas en Chiapas y presentó avances de Vivienda para el Bienestar. Foto: Cortesía

El acceso a una vivienda digna es uno de los principales objetivos del Programa de Vivienda para el Bienestar, una iniciativa del Gobierno de México que busca ampliar las oportunidades de las familias con menores ingresos y facilitar el acceso a un patrimonio propio. Durante una visita a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de nuevas casas y constancias de liquidación de créditos, como parte de las acciones para reducir el rezago habitacional en el país.

La jornada, realizada el 8 de noviembre de 2026, incluyó la entrega de las primeras 56 viviendas del conjunto Infonavit Los Poetas, así como 311 constancias de liquidación de créditos del Fovissste. El acto también permitió conocer los avances y objetivos del programa en Chiapas, donde se proyecta una inversión millonaria para ampliar la oferta de vivienda y mejorar las condiciones de acceso a este derecho.

Sheinbaum entregó viviendas en Chiapas y presentó avances de Vivienda para el Bienestar. Foto: Cortesía

¿Qué es el Programa de Vivienda para el Bienestar?

El Programa de Vivienda para el Bienestar busca facilitar que personas y familias que históricamente han tenido dificultades para acceder a una casa propia puedan adquirir una vivienda adecuada, mediante la construcción de nuevos hogares, el otorgamiento de créditos y la reestructuración de financiamientos que se volvieron impagables.

Durante la entrega en Chiapas, Claudia Sheinbaum destacó que la iniciativa también contempla apoyar a quienes durante años realizaron pagos de créditos que no lograban liquidar.

“Lo que estamos haciendo es justicia, porque ya habían pagado lo que tenían que pagar”, señaló la mandataria al referirse a la reestructuración de más de cinco millones de créditos del Infonavit y Fovissste.

El objetivo nacional, de acuerdo con lo expuesto durante el evento, contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas y acciones de reestructuración de financiamientos, con la meta de beneficiar a 12 millones de familias.

Sheinbaum entregó viviendas en Chiapas y presentó avances de Vivienda para el Bienestar. Foto: Cortesía

Vivienda para el Bienestar en Chiapas: metas e inversión

Chiapas es una de las entidades contempladas dentro de la estrategia nacional. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta estatal es construir 70 mil 500 viviendas, con una inversión estimada de 42 mil 300 millones de pesos.

El proyecto busca beneficiar a aproximadamente 254 mil personas. Hasta el momento del anuncio, se reportaban 35 mil 602 viviendas dentro del avance de la estrategia, además de 30 mil créditos de mejoramiento y la reestructuración de 51 mil 294 financiamientos considerados impagables.

Por su parte, el Infonavit tiene una meta de 34 mil viviendas en Chiapas, con una inversión de 21 mil millones de pesos. Su director general, Octavio Romero Oropeza, indicó que el conjunto Infonavit Los Poetas cuenta con 400 casas, las cuales fueron vendidas en tres días.

Durante la ceremonia se entregaron las primeras 56 viviendas y se anticipó la entrega de otras 100 en los días posteriores.

Sheinbaum entregó viviendas en Chiapas y presentó avances de Vivienda para el Bienestar. Foto: Cortesía

¿Quiénes pueden beneficiarse de Vivienda para el Bienestar?

El programa está dirigido principalmente a personas y familias de menores ingresos que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda adecuada, así como a quienes necesitan mejorar sus condiciones habitacionales o regularizar créditos.

Las acciones se desarrollan mediante instituciones como Infonavit, Fovissste y dependencias federales encargadas de la política de vivienda.

Es importante considerar que los requisitos, modalidades de financiamiento, disponibilidad de casas y procesos de inscripción pueden variar según la institución y el tipo de apoyo. Por ello, quienes estén interesados deben consultar los canales oficiales antes de realizar cualquier trámite o entregar documentación.

Entrega de viviendas: testimonios de beneficiarios

Durante el evento en Tuxtla Gutiérrez, Citlali Guadalupe López Romero agradeció el programa al señalar que tener una casa propia representa la posibilidad de dejar de pagar renta y construir un patrimonio para su familia.

También Ángel José Orantes Zúñiga expresó su agradecimiento por recibir una vivienda, en una jornada que reunió a autoridades federales y estatales, entre ellas el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

La entrega de casas y la reestructuración de créditos forman parte de una estrategia que busca ampliar las posibilidades de acceso a vivienda en México, especialmente para quienes durante años quedaron fuera de los esquemas tradicionales de financiamiento.

Más allá de las cifras, el reto será que los nuevos hogares se traduzcan en mejores condiciones de vida, seguridad patrimonial y oportunidades para las familias beneficiadas.