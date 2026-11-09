“Hace 4 años no veo a Amílcar”: Andy responde cuestionario de Salinas Pliego… y le da raspón por su visa

Andrés Manuel López Beltrán En un video de más de 30 minutos, el militante de Morena e hijo de AMLO respondió a los cuestionamientos que hizo el empresario mexicano a través de su cuenta de X.

Unos días después de deslindarse de Amílcar Olán y de los señalamientos por presunta participación en tráfico de influencias, el hijo del expresidente AMLO, Andrés Manuel López Beltrán emitió un nuevo mensaje a través de sus redes sociales, esta vez dirigido a al empresario Ricardo Salinas Pliego. Andy dedicó un video para responder a las preguntas y acusaciones del presidente de Grupo Salinas.

Andy responde a las preguntas de Salinas Pliego

El pasado 3 de noviembre, López Beltrán dedicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram y canal de YouTube para negar cualquier vínculo con Amílcar Olán, empresario acusado por presunta participación en esquemas de huachicol fiscal. Este mensaje desató críticas y cuestionamientos al integrante de Morena, uno de ellos, el de Ricardo Salinas Pliego, quien preguntó directamente en su cuenta de X “¿Qué hay de las transferencias de tu amigo Amílcar a Suiza?”

“Esta pregunta claramente es tendenciosa. No tengo conocimiento de dichas transferencias, porque hace más de cuatro años no tengo comunicación con Jorge Amílcar Olán Aparicio así como no tengo ninguna relación con ninguno de sus negocios ni sus empresas. Mucho menos con sus movimientos financieros.”

Tema de la visa fue una cuestión “politiquera”

En otro de los asuntos que han generado polémica en torno al hijo del expresidente López Obrador, se encuentra la cancelación de la visa para Estados Unidos, lo que Salinas Pliego refiró como una presunta prueba de que López Beltrán estaría siendo investigado por las autoridades de este país, algo que no está confirmado.

Andy reiteró, asimismo, que la pérdida de su visa no fue por estar coludido con el crimen organizado, sino una decisión política, politiquera y “hitleriana”.

Incluso trató de vincular a Salinas Pliego a la pérdida de su visa, al cuestionarle su relación con el embajador Ronald Johnson y el ex embajador Christopher Landau, quien ha sido apodado como “El Quitavisas” en redes sociales por sus reacciones y comentarios a personas usuarias que se han manifestado en contra de políticas estadounidenses.