Sube el maíz, pero el precio no llega a la parcela

Cambio climático y producción de maíz en México

El cambio climático hará que en el sur-sureste de México se coseche menos maíz y que el grano se pague más caro. Para quienes lo venden, el alza del precio compensará parte de la pérdida. Pero muchas familias, justamente las de los pequeños productores más pobres, apenas verán esa compensación, porque su maíz casi nunca llega al mercado.

En una parcela de temporal en la Mixteca oaxaqueña, una de esas familias aparta con cuidado las mejores mazorcas al terminar la cosecha. Serán la semilla del próximo año. El resto se queda en casa y se convierte en las tortillas y el atole de todos los días, en el yique de las fiestas y en alimento para los animales. Ese maíz nativo, sembrado por generaciones, tiene un sabor, una textura y una historia que el maíz comercial no tiene, y vale para esa familia mucho más de lo que pagaría cualquier comprador.

Su historia es la de buena parte de la región sur-sureste de México. Las familias con menos de dos hectáreas siembran de temporal, sin más riego que el de la lluvia. Trabajan la tierra con sus propias manos y guardan para el hogar más del 80% de lo que cosechan. Menos de una de cada diez vende algo. A veces vender ni siquiera conviene, porque el camino está lejos, el intermediario paga poco y el flete se come la ganancia. Otras veces, simplemente, no quieren desprenderse de su maíz. Cuando, por razones como estas, una familia produce solo para su propio consumo, los economistas hablan de una falla de mercado. Por eso, a estas familias el cambio climático les traerá sobre todo menos cosecha.

En un estudio que acabamos de publicar en acceso abierto en la revista Sustainability, simulamos la economía rural de la región con las proyecciones más recientes. Según estas, el cambio climático hará caer los rendimientos del maíz entre 10.6% y 11.5% y subir el precio internacional cerca de 72%, porque las grandes zonas maiceras de Norteamérica producirán menos. Comparamos dos escenarios. En uno, todos venden su maíz, como suponen casi todos los modelos económicos. En el otro, incorporamos la falla de mercado y las familias con menos tierra guardan su maíz para comer, como ocurre en los hechos.

Si vendieran, a estas familias les iría un poco mejor, porque el precio más alto compensaría la cosecha perdida y su ingreso real subiría 0.57%. Como no venden, pierden 5.45%. La caída en los rendimientos las afecta casi igual en ambos escenarios; la diferencia es que el alza del precio no les llega. El valor que ellas mismas le asignan a su maíz sube apenas 14%, mientras que el precio de mercado sube 72%. Cargan con la pérdida sin recibir la compensación que obtienen quienes venden.

Cuando el modelo incorpora la falla de mercado, la pérdida de ingreso para toda la región más que se triplica, al pasar de 0.76% a 2.75%. Y no se reparte por igual. Los hogares sin tierra, que viven sobre todo de su salario, ganan menos porque el salario aumenta menos. Los productores grandes, en cambio, pierden un poco menos, porque pagan menos por la tierra y la mano de obra que contratan. El efecto es regresivo, porque quienes menos tienen cargan con más costo y quienes más tienen, con menos.

Cambio climático y producción de maíz en México

¿Qué implica esto para la política pública?

Primero, el modelo muestra cuánto se equivocan los análisis tradicionales. Si confiamos en modelos que suponen que todos venden su maíz e ignoran la falla de mercado, estimamos mal el efecto del cambio climático. Subestimamos la pérdida para la región y presentamos a las familias con menos tierra como beneficiadas por el alza del precio, cuando en realidad pierden ingreso. Si con esos modelos se decide a quién apoyar, la ayuda puede no llegar a quienes más la necesitan.

Segundo, subir el precio del grano no basta. El programa de precios de garantía, hoy Acopio para el Bienestar, apuesta sobre todo por pagar mejor el maíz, y eso beneficia a quien vende. Este año reconoció por primera vez al maíz nativo pigmentado, con un precio de 8,000 pesos por tonelada frente a 7,000 del comercial. Es un avance, pero solo aplica en el Estado de México, Puebla y Tlaxcala, y el sur-sureste quedó fuera. Y aun ahí, difícilmente un precio convencerá a una familia de vender el maíz que ha cuidado por generaciones.

Tercero, antes de diseñar programas hay que preguntarse por qué estas familias no venden. Si el problema es llegar al mercado, ayudan los caminos, el acopio cerca de las comunidades y el apoyo al flete. Si lo que pesa es el valor de su maíz, lo que toca es cuidarlo con bancos comunitarios de semillas, pagos por conservar variedades nativas, semillas locales más resistentes a la sequía y seguros al alcance de los pequeños productores de temporal.

El próximo año, en la Mixteca, alguien volverá a apartar sus mejores mazorcas para la siembra. La pregunta es si la política pública mirará hacia esas parcelas antes de que el clima les quite la cosecha. En ellas se cuida buena parte de la diversidad del maíz mexicano y, con ella, de nuestra cultura y nuestra gastronomía.

Los análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana se presentan a nuestros lectores cada 15 días en un espacio coordinado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx

* El autor es profesor-investigador del Instituto de Investigaciones

para el Desarrollo con Equidad (Equide).