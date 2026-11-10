Gobernadora de Morelos protege un pulmón natural de Cuernavaca, con expropiación

Gobernadora de Morelos La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia anunció la expropiación del predio La Cazahuatera, a fin de conservar áreas verdes de la capital morelense, y en atención a demanda de organizaciones ambientalistas y ciudadanas

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció que su administración decidió expropiar el predio La Cazahuatera, en Cuernavaca, a fin de conservar su riqueza natural y proteger un área verde en beneficio de quienes habitan la capital morelense.

Destacó que dicho terreno representa un pulmón para la ciudad, por lo que subrayó la necesidad de preservar los espacios naturales ante la expansión de las superficies asfaltadas y la escasez de áreas verdes.

La mandataria morelense explicó que la determinación responde a una solicitud de organizaciones y colectivos ambientalistas, impulsada también por Gabriel Rivas Ríos, quien fuera activista y regidor de Cuernavaca, para evitar la pérdida de este entorno de selva baja caducifolia.

En su conferencia de prensa semanal, resaltó que “tomando la palabra de Gabriel, pero también de todos los ambientalistas, tomamos la decisión de la expropiación del predio de La Cazahuatera”, expresó, al reconocer la participación ciudadana en la defensa del lugar.

Al referirse al homicidio de Gabriel Rivas Ríos -quien fue asesinado a balazos el pasado miércoles 4 del mes en curso, regidor de Cuernavaca y conocido por su larga trayectoria de más de 50 años dedicados a la lucha por las causas sociales en Morelos-, la gobernadora González Saravia, hizo un reconocimiento a la importante labor de Rivas Ríos y señaló que desde el inicio solicitó agilizar el esclarecimiento de los hechos, además de anticipar que la Fiscalía General del Estado podría informar avances en los próximos días.