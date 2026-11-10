Lotería Nacional y Profeco develan billete conmemorativo por los 50 años de la Revista del Consumidor

Lotería Nacional y Profeco develan billete conmemorativo

En conmemoración al 50 Aniversario de la Revista del Consumidor, publicación mensual de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, presentaron el billete del Sorteo Zodiaco No. 1768

Este ejemplar se dedica a publicar información sobre la calidad y precios de productos, brindando a miles de familias orientación sobre los derechos de las y los consumidores, así como la promoción del consumo informado, responsable, saludable y sostenible.

La directora Olivia Salomón reconoció el trabajo del equipo que encabeza el procurador César Iván Escalante y subrayó que es un honor para Lotería Nacional conmemorar esta publicación que ha acompañado a generaciones de familias mexicanas.

Destacó que hoy, después de 597 ediciones y más de mil estudios de calidad, la revista sigue renovándose. Además, reconoció que este año se instaló por primera vez su Consejo Editorial para fortalecer sus contenidos y acercarlos a nuevas generaciones.

Finalmente, destacó que la historia de la Revista del Consumidor representa cinco décadas de conocimiento al servicio de México y deseó que este compromiso siga siendo su mayor legado, “porque una sociedad mejor informada, es también una sociedad más libre y más justa”.

Por su parte, el titular de la Profeco, indicó que, a cinco décadas de la impresión de 200 mil ejemplares de la primera edición de esta herramienta institucional, la portada del número 597 rinde homenaje al planteamiento de la pregunta que marcó el rumbo de cada análisis y comparativo de productos y servicios: ¿cúal compro?

Destacó el papel informativo que la Revista del Consumidor ha asumido en las adversidades que sacudieron al país en los años 80, inicios de los 2000 y el 2020, momentos en los cuales fue fundamental fortalecer la orientación, protección y defensa de la población en materia de consumo para salvaguardar su bienestar.

“El billete que hoy develamos llevará el nombre de la Revista del Consumidor a todos los rincones del país. Circulará en el Sorteo Zodiaco del próximo domingo 15 de noviembre y pasará de mano en mano, como lo ha hecho la Revista durante 50 años”, agregó.

El procurador agradeció a la Lotería Nacional y reconoció la labor de todas las personas adscritas a la Profeco que elaboran el contenido mensual de cada edición de la revista con el firme compromiso de promover una cultura de consumo responsable.

El sorteo del billete que reconoce las cinco décadas de la revista de Profeco

El Sorteo Zodiaco No. 1768 se realizará el domingo 15 de noviembre de 2026, cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Se emitieron dos millones 400 mil cachitos, mismos que ya se pueden adquirir con las y los billeteros, en los puntos de venta autorizados y en canales electrónicos: miloteria.mx y en la App MiLotería. Se transmitirá por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.