Sorteo SAT El Buen Fin El SAT alista Sorteo El Buen Fin, la bolsa de 500 mdp para consumidores y micro, pequeñas y medianas empresas que participaron en El Buen Fin 2026, que incentiva la formalidad y da dinamismo e impulso a la economía del país

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invita a seguir la transmisión del Sorteo El Buen Fin 2026, que se realizará el próximo 4 de diciembre, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, donde se repartirá una bolsa total de 500 millones de pesos entre los comercios y tarjetahabientes que participaron en las compras realizadas del 13 al 17 de noviembre.

Los establecimientos comerciales que cumplieron con los requisitos participarán para obtener uno de los 4,988 premios con un monto a repartir de 100 millones de pesos.

En tanto, los tarjetahabientes que realizaron alguna compra mínima de 250 pesos durante El Buen Fin podrán ganar uno de los 321 mil 261 premios, que en conjunto suman 400 millones de pesos.

La transmisión del sorteo se podrá seguir en vivo a través de las redes sociales del SAT, en tanto que el próximo el 7 de diciembre, la lista de ganadores estará disponible para su consulta en el minisitio: https://www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/

Dicho sorteo es un reconocimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas consumidoras, cuya participación en El Buen Fin 2026, incentiva la formalidad y da dinamismo e impulso a la economía del país.

Se demostró que esta iniciativa fortalece el comercio a nivel nacional, y se consolidan las transacciones digitales como la principal herramienta de pago formal entre quienes consumen algún producto o servicio y las empresas que los ofrecen.

La autoridad fiscal reafirma su compromiso de facilitar el acceso a la formalidad, promover la economía digital y el cumplimiento voluntario, mediante la simplificación y el acercamiento de servicios a las y los contribuyentes.