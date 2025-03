Boxtires, líder en soluciones de flotillas y renta de vehículos para empresas

Empresa mexicana Boxtires Claudio Sánchez, presidente y director general de Boxtires, destaca que funcionan como el brazo operativo de las arrendadoras para ofrecer lo que se conoce como full service en la renta de vehículos de todo tipo para empresas

La empresa mexicana Boxtires se ha consolidado en los últimos años en el mercado de control y administración de flotillas, ofreciendo soluciones integrales y personalizadas para empresas que buscan optimizar la gestión de sus vehículos.

Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y automotriz, Boxtires ha acumulado un conocimiento y una red de contactos que le permiten ofrecer una amplia gama de servicios, desde la renta de vehículos de todo tipo hasta la administración y control de flotillas propias.

Su experiencia en el mercado ha permitido a Boxtires convertirse en el proveedor de confianza para empresas que buscan una solución integral y eficiente para la gestión de sus vehículos. Su compromiso con la satisfacción del cliente y su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa han sido clave para su éxito.

Claudio Sánchez, presidente y director general de Boxtires, destaca que funcionan como el brazo operativo de las arrendadoras para ofrecer lo que se conoce como full service en la renta de vehículos de todo tipo para empresas, ofreciendo una amplia variedad de opciones y soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

Sus clientes son empresas triple A, tanto nacionales como internacionales y el servicio es a nivel nacional “administramos más de 13 mil unidades, y el ticket promedio de nuestra cartera es de 200 a 300 unidades por cliente, y adicional a esto te puedo comentar que nosotros, como empresa mexicana, somos la única que tiene las certificaciones, la tecnología, el capital y el personal para poder competir con las grandes transnacionales que están en este negocio”, incluso tiene contratos para brindar ciertos servicios a su competencia.

Una empresa que revolucionó el mercado

“Claro que hay una historia detrás”, nos cuenta Claudio, “personalmente yo trabajé en el sector financiero automotriz por más de 12 años, inicié desde joven a los 22, y, conforme iba escalando en la organización, me di cuenta de que todas las arrendadoras, las instituciones financieras, estaban muy enfocados en la colocación de capital, ya sea en autos, aviones o en inmuebles, el interés del sector financiero, literal, es colocar el capital. Sin embargo, dejaban de lado la administración del activo, que es muy importante”.

Es entonces que Claudio vio el potencial en la administración del activo y presentó la propuesta para transformarse en arrendadora, “un servicio que pronostiqué iba a ser el producto estrella del mercado, pero me negaron la oportunidad, y entonces renuncié y emprendí con mi propia marca”.

Pero el éxito no llegó de la noche a la mañana, cuando inició en el 2014 y 2015 no existía nada igual, “el segundo año quebré la empresa, porque el mercado no estaba preparado para el proyecto”, luego de unos años de planeación en el 2017 y 2018 empiezan nuevamente a ofrecer el producto y comienzan a tener ventas, el mercado empieza a cambiar.

“Con nuestro modelo de negocio y de tecnología le ahorramos a la empresa entre un 5 y un 7 por ciento nada más por el puro cambio y de ahí se empieza a ver la eficiencia gradualmente a lo largo de los años”.

De acuerdo con Claudio, “La industria evoluciona constantemente, en Boxtires vislumbramos el “Car Sharing” es decir renta por hora o por minuto, en donde tengas un vehículo compartido y solo pagues por el tiempo que consumas el auto; estamos preparándonos para ser la única empresa en el mercado que tenga la tecnología y el nivel de servicio para poder administrar este nuevo modelo de negocio. Todo esto puede comprobarse al ver otros segmentos de mercado como AirBnB, ahora ya te rentan cuartos; ya no compras la laptop sino que te la rentan, y pagas por el streaming, ya no compras las películas”.