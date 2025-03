La inflación en México baja al 3.67 % en la primera quincena de marzo: Inegi

Las mercancías se incrementaron un 0.25 % en la quincena y un 2.92 % en el año (Cuartoscuro/Andrea Murcia)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este lunes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 3.67%, cifra por debajo del 3.77% registrado en la segunda quincena de febrero pasado.

El reporte refiere que los números presentados en la primera mitad de marzo está dentro de las expectativas del mercado, al superar el 3.59 % de enero pasado, cuando alcanzó su menor nivel en cuatro años, aunque sigue por debajo del 4.21 % con el que cerró el 2024.

El IPC incrementó un 0.14 % ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo del año pasado la inflación quincenal fue del 0.27 % y la anual del 4.48 %.

En lo que respecta al índice subyacente, mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, aumentó un 0.24 % quincenal y se ubicó en un 3.56% su menor nivel desde mayo de 2020.

El índice no subyacentes (por bienes y servicios cuyos precios no responden directamente a condiciones de mercado) decreció un 0.19 % a tasa quincenal, aunque se elevó un 3.89 % interanual. Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías se incrementaron un 0.25 % en la quincena y un 2.92 % en el año. Los servicios avanzaron un 0.22 % quincenal y un 4.25 % anual. En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios se elevaron un 0.09 % respecto al periodo inmediato anterior y un 4.22 % frente al mismo lapso del año pasado.

ENERGÉRTICOS

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno Federal se redujeron 0.41 % en la quincena, pero aumentaron un 2.96 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, subió un 0.07 % quincenal y un 3.5 % a tasa anual. Los precios al consumidor cerraron en 2024 con una subida del 4.21 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4.66 % de 2023, del 7.82 % de 2022 y del 7.36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

Este dato está por encima de la meta del 3 % del Banco de México (Banxico), que este 27 de marzo anunciará su próxima política monetaria tras rebajar en febrero la tasa de interés al 9,5 % su quinto recorte consecutivo y el primero de 50 puntos base, ante el “proceso desinflacionario”.