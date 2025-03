México mantiene estabilidad financiera a pesar de las tensiones internacionales El sistema financiero mexicano sigue fuerte y preparado ante los riesgos globales, según el último informe del Consejo de Estabilidad.

En su más reciente sesión, celebrada el 28 de marzo, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) actualizó su balance de riesgos y destacó que, a pesar de las incertidumbres globales, el sistema financiero mexicano mantiene una posición sólida y resiliente.

Durante el primer trimestre de 2025, la actividad económica mundial creció a un ritmo más lento que en los últimos meses de 2024, tanto en economías avanzadas como en las emergentes. Las tensiones comerciales internacionales y los ajustes en las expectativas de crecimiento han obligado a muchos países a revisar a la baja sus previsiones económicas para este año, incluyendo a Estados Unidos.

A nivel global, la inflación ha mostrado un comportamiento mixto: mientras que en algunas economías avanzadas comenzó a reducirse, otros países emergentes siguen lidiando con cifras altas. En este escenario, los principales bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos, han moderado sus decisiones sobre las tasas de interés, generando cierta incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria mundial.

A pesar de estos desafíos, los mercados financieros internacionales han seguido siendo volátiles debido a la incertidumbre generada por las tensiones comerciales y geopolíticas. Esta volatilidad ha tenido implicaciones en la economía global, aumentando los riesgos para el crecimiento y la estabilidad financiera mundial.

En contraste, el sistema financiero de México se ha mantenido relativamente estable. A pesar de las fluctuaciones del tipo de cambio, que en lo que va de 2025 ha mostrado una ligera depreciación del peso frente al dólar, las tasas de interés de los valores gubernamentales han registrado una disminución en todos sus plazos, lo que refleja un entorno financiero controlado.

El CESF también mencionó que, si bien la actividad económica en México mostró cierta debilidad al cierre de 2024, se espera que este comportamiento continúe a lo largo de 2025 debido a la incertidumbre económica y las tensiones comerciales. No obstante, la calificación crediticia soberana del país sigue siendo positiva, lo que refleja la confianza en la solidez de la economía mexicana.

El sector bancario, en particular, continúa con una posición robusta, con niveles adecuados de capital y liquidez que le permiten enfrentar posibles episodios de estrés. En cuanto a los intermediarios financieros no bancarios, aunque algunos presentan vulnerabilidades, no se considera que esto represente un riesgo sistémico debido a su baja participación en el mercado.

El CESF también revisó su Informe Anual, el cual incluye las pruebas de estrés realizadas a los intermediarios financieros del país, destacando la fortaleza del sistema bancario mexicano. A medida que avanzan los próximos meses, el consejo continuará monitoreando la evolución del sistema financiero, y en caso necesario, tomará medidas para proteger su estabilidad.