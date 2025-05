Fraude digital y la importancia de los datos biométricos

Robo de datos biométricos (Cortesía )

En un país donde el fraude de identidad es cinco veces más frecuente que en Brasil, se requieren soluciones de seguridad más robustas que los tradicionales métodos basados en contraseñas.

¿Pero qué es el robo de identidad biométrica digital y cómo podemos evitarlo? Aquí te lo contamos.

La biometría —que incluye datos únicos como la huella dactilar o el rostro— ya forma parte de nuestra vida diaria. Desbloquear el celular con reconocimiento facial o validar tu identidad en una app bancaria son acciones cotidianas. Sin embargo, estos mecanismos, aunque eficientes, aún pueden tener errores. Frente al auge de los deepfakes y otras herramientas impulsadas por inteligencia artificial, se vuelve imprescindible ir más allá: anticiparse al delito.

¿Qué es el Buró de Fraude Digital y por qué es clave en México?

UNICO, una empresa líder en autenticación digital, ha desarrollado el primer Buró de Fraude Digital en México, una herramienta que va un paso más allá del simple almacenamiento de datos biométricos. Su función es detectar patrones de comportamiento atípicos en tiempo real, antes de que se concrete un fraude. A través del análisis de millones de señales anónimas y encriptadas, el Buró puede detectar intentos de suplantación incluso si todos los filtros iniciales fueron superados.

El informe A Year in Fraud 2024, elaborado por UNICO, revela cifras alarmantes:

El 78% de los defraudadores actúan en múltiples empresas.

Los ataques con deepfakes han aumentado en un 200%.

Una misma persona puede operar con hasta 151 identidades falsas en una sola institución.

La identidad digital es ineludible

Aunque una persona intente mantenerse fuera del entorno digital evitando redes sociales o servicios bancarios en línea, en México todo ciudadano con INE, licencia de conducir o pasaporte ya posee una identidad biométrica registrada. Estos documentos oficiales ya integran tecnología biométrica como estándar de seguridad. Sin embargo, eso no impide que sean vulnerables si no se complementan con mecanismos más robustos.

Aquí es donde el Buró de Fraude Digital cobra relevancia. No se trata solo de almacenar datos, sino de establecer una red colaborativa entre empresas e instituciones que permita anticipar amenazas y compartir señales de alerta en tiempo real.

¿Qué tan segura es tu información biométrica?

La buena noticia es que los dispositivos móviles actuales no almacenan la imagen literal de tu rostro o huella, sino una versión encriptada que no se transfiere por internet. El verdadero riesgo no está en tu teléfono, sino en lo que sucede después: quién solicita tus datos y cómo los maneja. En este escenario, la responsabilidad no solo recae en los usuarios, sino también en las plataformas que recolectan datos sin garantías suficientes de trazabilidad.

¿Cómo prevenir el fraude de identidad?

UNICO identifica cinco acciones clave para prevenir el robo de identidad:

No depender únicamente de validaciones KYC tradicionales. Participar en redes colaborativas que compartan señales de riesgo. Implementar detección en tiempo real, no solo filtros iniciales. Utilizar biometría de forma segura, evitando su almacenamiento innecesario. Establecer protocolos ante suplantaciones, más allá del monitoreo pasivo.

Además, el método más seguro de autenticación no es uno solo, sino la combinación de biometría, análisis de comportamiento y colaboración gremial.

Hacia 2030: inteligencia colectiva contra el fraude

La visión para el futuro no se basa en colocar más candados, sino en crear sistemas predictivos que detecten patrones sospechosos antes de que se conviertan en delitos. Este enfoque, conocido como “inteligencia colectiva”, permite proteger a todos los usuarios sin comprometer su privacidad. Cada intento frustrado fortalece la red, haciéndola más eficiente y resiliente.

El Buró de Fraude Digital representa un hito en la lucha contra el fraude de identidad en México, ofreciendo no solo una capa extra de seguridad, sino una forma completamente nueva de pensar la prevención: desde la colaboración, la tecnología y la anticipación.

¿Y tú? ¿Sabes quién tiene tus datos biométricos?

