Banxico suma noveno recorte a tasa de interés; queda en 7.75%

Banxico mantiene recortes a la tasa de interés por novena sesión en fila (Archivo/Cuartoscuro)

Tasa de interés — El Banco de México (Banxico) rebajó este jueves 25 puntos base a la tasa de interés, primera de ese nivel en el año para ubicarla en 7.75 %.

“La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”, señaló el Banxico en su quinta decisión monetaria del 2025.

Esta es la primera reducción del Banco central de esta magnitud en lo que va del año, tras cuatro recortes consecutivos de 50 puntos base, lo que marca una desaceleración en el ritmo de bajas, aunque sin salirse de la expectativa del mercado.

Con el movimiento de este jueves, el Banxico redujo su tasa referencial en 350 puntos base desde principios de 2024, como parte de un ciclo de reajustes después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11.25%, destaca la agancia Reuters.

La decisión, que contrastó con la de mantenerse sin cambios por la Reserva Federal de Estados Unidos la semana pasada, se registra luego de que se revelara que la inflación general de México se contrajo a 3.51 % en julio pasado, su menor nivel desde diciembre de 2020, previo al impacto inflacionario por la pendemia del Covid-19.

Este es el noveno recorte consecutivo desde la reunión del 21 de marzo de 2024, cuando la Junta de Gobierno redujo por primera vez —desde marzo de 2023— ante mejores expectativas de la inflación. El Banxico anticipó que “valorará recortes adicionales a la tasa de referencia” y para ello, “tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

Según las estimaciones de la Junta de Gobierno del banco central “se sigue esperando que la inflación converja a la meta en el tercer trimestre de 2026”. En su análisis, el Banxico prevé como riesgos al alza la depreciación cambiaria, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales, persistencia de la inflación subyacente, presiones de costos y afectaciones climáticas.

En contraste, observó con menor optimismo una actividad económica menor a la anticipada, un menor traspaso de aumentos en los costos y menores presiones por la apreciación reciente.

La Crónica de Hoy/2025/Banxico