Luis Miguel Dena, CEO de Grupo BlackIND y experto en ciberseguridad, patrocina con CYBER BLACK el Congreso de Seguridad Integral ASIS LATAM & CA 2025

Luis Miguel Dena, CEO de Grupo BlackIND Foto: Cortesía

ASIS Internacional, la asociación de profesionales en seguridad integral más grande del mundo, ha anunciado que Luis Miguel Dena, reconocido especialista en ciberseguridad y CEO de BlackIND, participará en la cuarta edición del Congreso de Seguridad Integral ASIS LATAM & CA 2025. El evento, que se llevará a cabo en Expo Santa Fe, Ciudad de México, del 25 al 26 de agosto de 2025, es promovido por ASIS Internacional, donde Luis Miguel Dena también se desempeña como miembro del Comité Directivo de la Comunidad de Inteligencia Operacional. Además, CYBER BLACK, la división de ciberseguridad de Grupo BlackIND, es uno de los patrocinadores oficiales de este importante congreso.

El congreso reunirá a los expertos y ejecutivos más influyentes del sector para abordar los desafíos y oportunidades emergentes en la industria de la seguridad. La participación de los profesionales de la seguridad en ASIS profundizará en las estrategias de protección de datos, seguridad de la información y sistemas de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad frente a las amenazas digitales, un tema crítico para empresas y organizaciones.

En un mundo cada vez más interconectado, la ciberseguridad ha dejado de ser una preocupación técnica para convertirse en un pilar fundamental de la seguridad integral. Los incidentes cibernéticos como el robo de datos, los ataques de ransomware y las filtraciones de información afectan a diario a la sociedad y a las empresas, comprometiendo la privacidad de las personas y la estabilidad de las organizaciones. La visión y experiencia de Luis Miguel Dena son cruciales para entender cómo enfrentar estos retos y construir defensas robustas en un entorno digital en constante evolución.

Luis Miguel Dena es un referente en el campo de la ciberseguridad. Como CEO de Blackind, ha liderado a su equipo en el desarrollo de soluciones innovadoras que blindan a las organizaciones contra los ataques cibernéticos más sofisticados. Su vasta experiencia y conocimientos técnicos lo han consolidado como un líder de opinión y un estratega clave en la protección de activos digitales.

El Congreso de Seguridad Integral ASIS LATAM & CA 2025 es un foro excepcional para el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas estratégicas. La asistencia de profesionales como Luis Miguel Dena y el apoyo de CYBER BLACK aseguran que los participantes obtendrán una visión profunda de las mejores prácticas para enfrentar los retos de la seguridad integral.

Sobre ASIS Internacional

ASIS Internacional es la principal asociación de profesionales en seguridad integral, con una red global de más de 34,000 miembros. La asociación se dedica a impulsar los estándares de la industria, ofrecer capacitación especializada y certificaciones que preparan a los profesionales, organizaciones y comunidades para un futuro más seguro.