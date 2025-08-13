Para evitar mayores pérdidas y daños por incendios, México se suma al International Code Council

AMRACI

Para evitar que los incendios sigan causando graves daños y pérdidas, México, a través de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI) y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (CONAPCI), se sumarán y adoptarán los códigos y estándares de actuación del International Code Council (ICC) para la seguridad y las experiencias exitosas de naciones latinoamericanas.

Para ello, directivos de estos organismos se reunieron en nuestro país para compartir información y firmar los acuerdos de colaboración correspondiente, encabezados por David Morales, vicepresidente de AMRACI industria contra incendio; Juan José Camacho presidente de CONAPCI; José Roig miembro del Consejo Directivo del ICC y Víctor Espínola, director general de AMRACI y CONAPCI.

A nombre del ICC, José Roig, explicó que este organismo es la principal fuente mundial de códigos y normas modelo, así como de soluciones para la seguridad en la construcción.

Por ello, brindarán colaboración a AMRACI y CONAPCI en cuanto a la evaluación de productos, acreditación, tecnología, capacitación y certificación. Los códigos, normas y soluciones del ICC se utilizan para garantizar comunidades y edificios seguros, asequibles y sostenibles en todo el mundo.

Toda esta experiencia se sumará a los esfuerzos que lleva a cabo AMRACI y CONAPCI para prevenir las conflagraciones urbanas, las cuales han sido de más de 34 mil millones de pesos en pérdidas registradas en los últimos 4 años, según informe de las principales instituciones de seguros del país.

De ahí la importancia de atender y prevenir ese tipo de accidentes, los cuales son los responsables del 31 por ciento de los desastres en territorio nacional y del 26.9 por ciento de la mortalidad asociada.

En la reunión, los directivos destacaron que los incendios urbanos en México se han convertido ya en un grave problema de salud pública y, a diferencia de los sismos o huracanes, se presentan con mayor frecuencia de lo que parece. Anualmente se registran más de 95 mil incendios urbanos y no urbanos. 260 al día, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De ahí la importancia de la 8ª edición de Expo Fire & Safety, el evento líder en protección contra incendios en México y Latinoamérica, que se realizará por vez primera en Guadalajara, Jalisco, del 27 al 29 de octubre de 2025 en Expo Guadalajara. Este evento abordará la alarmante problemática de incendios que azotan a diversos estados de la República impactando todos los sectores económicos y la vida de miles de personas.

El ingeniero Juan Camacho Gómez, presidente de CONAPCI, informó que en México en los últimos 10 años más de 6 mil personas fallecieron por exposición a fuego no controlado. Destacó que los grupos más afectados son niños y adultos mayores.

Por su parte David Morales, vicepresidente de AMRACI, comentó que la industria de protección contra incendio es uno de los sectores que tiene un impacto transversal en todas las actividades económicas y sectores industriales, comercio y turismo y ahora en el nearshoring. Por tanto, al incidir en prácticamente todos los sectores industriales, podría representar un verdadero riesgo para la salvaguarda de la vida de las personas, continuidad de operaciones y la competitividad de una industria.

AMRACI, Industria de Protección Contra Incendios y CONAPCI representan a más del 70% de la industria de protección contra incendios en México. Son la voz de la industria con objeto de impulsar, mejorar, legislar, profesionalizar y promover la cultura de prevención y protección a través del desarrollo de normas, códigos, buenas prácticas de diseño, instalación y mantenimiento con el fin de salvar vidas y proteger propiedades promoviendo una industria ordenada que permita un crecimiento sostenible

Por su parte, Víctor Espínola, director de AMRACI industria contra incendio y CONAPCI, se refirió a la realización de la Expo Fire & Safety 2025, el cual será un foro único que reunirá a las personalidades y proveedores más importantes a nivel global. Permitirá actualizarse con las tendencias de prevención y protección de los riesgos que demandan las distintas industrias con la llegada del nearshoring, en materias como tecnologías emergentes, uso de baterías de litio, almacenamiento, manufactura, edificios altos, centros de datos; privilegiando siempre la seguridad humana y la continuidad de operaciones.

El evento contará con una gran convocatoria nacional e internacional, en ella se darán cita:

4,500 asistentes

400 congresistas en las Máster Class

25 estados de la Republica

12 países visitantes

8,700 metros de exhibición

230 stands

Se presentará el Museo Itinerante de Prevención de la Fundación Michou & Mau.

Se realizará un rally presentación del Programa de Educación Pública “Aprende a Mantenerte Seguro” para niños de primaria con participación de la SEP y DIF Jalisco.

La 8ª edición de Expo Fire & Safety, se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre, en Guadalajara, Jalisco.