Plan estratégico para Pemex abre posible mejora en su calificación crediticia: Moody’s

La agencia calificadora Moody’s pone a revisión posible mejora en la calificación crediticia de Pemex (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Moody’s Ratings — La agencia calificadora Moody’s Ratings colocó en revisión al alza las calificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo la calificación de familia corporativa (CFR) de B3, la evaluación del riesgo crediticio base (BCA) de CA y las calificaciones de bonos senior quirografarios respaldados por B3 de las notas existentes de la compañía.

A través de un comunicado, Moody’s puso a revisión para una posible mejora la calificación de Pemex tras el anuncio en los primeros días del mes de un plan estratégico con el que se pretende que la empresa productiva del estado avance sola sin necesitar del apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que se espera ocurra a partir del 2027.

La agencia calificadora colocó en revisión al alza las calificaciones de bonos senior quirografarios respaldados por B3 de Pemex Project Funding Master Trust y las del programa de bonos senior quirografarios respaldados por (P) B3 de Pemex y Pemex Project Funding Master Trust, cuando anteriormente era de una perspectiva negativa.

Moody’s señala que la estimación de mejora en la calificación para la petrolera responde al ‘Plan Estratégico de Pemex 2025-2035’, anunciado por el Gobierno Federal (Baa2 negativa) a principios de mes y a la información adicional publicada sobre el plan estratégico de Pemex “para reducir los niveles de deuda financiera y ponerse al día con el pago de cuentas por pagar”.

“La revisión para mejora también refleja nuestra expectativa de que el Gobierno y Pemex anuncien, dentro de los próximos dos meses, un plan para abordar las amortizaciones que vencen al menos en 2026 y 2027″, destacó en un informe.

Agregó que, a menos que se implementen medidas estructurales para reducir eficazmente las necesidades de efectivo, las calificaciones se mantendrán limitadas. “Dados los fuertes vínculos con el Gobierno de México, el riesgo de gobernanza es un factor a considerar en la acción de calificación”, señaló la calificadora.

ESTRATEGIA

La agencia calificadora refiere que Pemex, en coordinación con Hacienda y la Secretaría de Energía (SE) están ejecutando una estrategia de financiamiento bajo la cual México comprometerá futuras contribuciones similares a capital a Pemex a través de la estructura P-CAP de 12.000 millones.

Además de que financiará parcialmente inversiones en el negocio ‘upstream’ a través del Fondo de Inversión para Pemex. “Se espera que el cierre de las transacciones ocurra en el tercer trimestre de 2025, momento en el cual concluiremos nuestra revisión de calificación”, apuntó la calificadora.

También dijo que se espera que se publiquen detalles adicionales durante el trimestre, incluyendo las especificaciones del fondo de inversión para Pemex, que serán clave para evaluar su atractivo para el sector privado. (Información de agencias)

La Crónica de Hoy/2025