Ángel Cabrera Mendoza, nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en la noche de este vernes que Ángel Cabrera Mendoza ocupará la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV por sus siglas, en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez.

Cabrera Mendoza ha participado en diferentes puestos de la Administración Pública Federal y en el sector de reguladores financieros, “ocupando cargos de alto nivel dentro de diversas áreas de la SHCP, tales como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Subsecretaría de Egresos” agregó Hacienda en su comuncado nocturno, “su trayectoria y experiencia en materia financiera y regulatoria constituyen un respaldo para el cumplimiento de las atribuciones que la ley confiere a la Comisión, en particular en lo relativo a la emisión de normatividad y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como en la supervisión y operación del sistema financiero”.

Cabrera Mendoza estará al frente de la CNBV a partr del primero de septiembre, “con este nombramiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Federal”, concluye el comunicado.

Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente saliente, fue designado como presidente de la CNBV en octubre de 2021, según instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.