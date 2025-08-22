EU suspende emisión de visas de trabajo para conductores extranjeros

Foto: Archivo (La Crónica de Hoy)

El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren a emplearse como conductores de camiones comerciales, bajo el argumento de que esta actividad “pone en peligro” la vida de ciudadanos y afecta el empleo de los camioneros locales.

“El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses”, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de su cuenta de X al dar a conocer la medida.

Rubio no presentó cifras sobre accidentes relacionados con trabajadores extranjeros en el sector, pero precisó que la disposición entrará en vigor de manera inmediata.

El anuncio se realizó pocos días después de que Harjinder Singh, camionero originario de la India, fuera arrestado en Florida acusado de tres cargos de homicidio. De acuerdo con las autoridades, el conductor intentó realizar un giro en U en una zona no autorizada de una autopista, lo que derivó en un accidente fatal el sábado pasado.

El caso generó reacciones políticas, pues simpatizantes del Gobierno de Donald Trump lo utilizaron para criticar a la oposición, señalando que Singh, quien se encontraba de manera indocumentada, habría obtenido su licencia en California, estado gobernado por el demócrata Gavin Newsom, considerado posible contendiente presidencial para 2028.

En paralelo, la Administración Trump informó que inició un proceso de verificación de más de 55 millones de personas con visados estadounidenses vigentes, con el objetivo de identificar posibles infracciones que pudieran derivar en la cancelación de documentos y en deportaciones.