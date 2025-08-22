Inflación sigue a la baja; se ubica en 3.49% en la primera quincena de agosto

Productos de la canasta básica como la carne registró un alza de 3.34 % a tasa anual (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Inflación — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este viernes que la tasa de inflación en el país durante la primera quincena de agosto se ubicó en 3.49 % interanual, con tendencia a la baja, luego de que en julio pasado se ubicara en 3.55 %.

Los datos presentados por el órgano autónomo registran que la inflación en la primera mitad de agosto está por encima de las expectativas del mercado, al ser menor al 3.51 % de todo julio, y también está por debajo del 4.21 % con el que cerró 2024.

En lo que respecta al Índice de Precios al Consumidor (IPC) descendió un 0.02 % respecto a los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2024 la inflación quincenal fue del –0.03 % y la interanual del 5.16 %.

Sobre este punto, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad (alimentos y combustible), aumentó 0.09 % quincenal y un 4.21 % interanual, explica el instituto de estadística. Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías se incrementaron un 0.09 % en la quincena y un 3.97 % en el año.

Los servicios avanzaron un 0.10 % quincenal y un 4.43 % interanual. En los no subyacentes, los agropecuarios cayeron un 0,95 % respecto al periodo inmediato anterior, pero se encarecieron un 0,44 % frente al mismo lapso del año pasado.

TARIFAS

El reporte del órgano autónomo también señala lo referente al índice no subyacentes, del que apunta que éste disminuyó un 0.41 % a tasa quincenal, aunque se elevó un 1.10 % interanual. En el sector agropecuario, éste cayó un 0.95 % respecto al periodo inmediato anterior, pero se encarecieron un 0.44 % frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se incrementaron un 0.04 % en la quincena y también aumentaron un 1.65 % en el año.

CANASTA BÁSICA

En el mismo tenor y al abordar el sector del índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, el Inegi reporta que éste cayó un 0.04 % quincenal y un alza de 3.34 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2024 con un alza del 4.21 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4.66 % de 2023, del 7.82 % de 2022 y del 7.36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato de la primera quincena de agosto está por encima de la meta del 3 % del Banco de México, que a principios de mes rebajó la tasa de interés al 7.75 %, su noveno recorte consecutivo y primero de 25 puntos base, tras cuatro de 50 puntos, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

La Crónica de Hoy/2025