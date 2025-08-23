Internet barato en México: así funciona el plan de CFE por 95 pesos

Marketing online Marketing online (La Crónica de Hoy)

La CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) ha dado a conocer sus tarifas para todos aquellos usuarios de internet móvil. Por ello, ofrece un plan de internet móvil de 5 GB por 95 pesos al mes. Es un esquema prepago, sin contratos ni plazos forzosos, pensado para ampliar la conectividad en zonas con cobertura limitada.

Medios nacionales actualizaron esta semana precios y pasos de contratación, mientras que la propia CFE recuerda que el servicio opera bajo su mandato social de llevar internet a toda la población. En este sentido, te dejamos esta nota para enseñarte paso a paso cómo puedes contratar este servicio para tu mayor beneficio.

¿Qué incluye el plan de 95 pesos?

Datos: 5 GB al mes (prepago). También hay paquetes superiores (10, 20, 30, 50, 80 y 100 GB) con opción de pago mensual, semestral o anual.

5 GB al mes (prepago). También hay paquetes superiores (10, 20, 30, 50, 80 y 100 GB) con opción de pago mensual, semestral o anual. Tecnología y cobertura: red 4.5G con cobertura nacional (depende de disponibilidad local).

Modalidades de uso:

SIM/eSIM para teléfono o equipo compatible. Módem MiFi portátil para compartir Wi-Fi en casa u oficina.

Costos iniciales a considerar

Si eliges MiFi, el “paquete inicial” cuesta $1,145 e incluye el equipo, el envío y un mes con 5 GB; después recargas desde 95 pesos. Si ya tienes un MiFi compatible, puedes comprar solo la SIM.

Cómo contratar paso a paso

Verifica cobertura en el mapa oficial de CFE TEIT. Confirma compatibilidad de tu celular o MiFi (con tu IMEI) antes de pedir la SIM/eSIM. Elige modalidad: SIM/eSIM para tu teléfono o MiFi si quieres compartir Wi-Fi en casa. Haz el pedido en línea (SIM/eSIM o MiFi) y espera el envío; la activación es en prepago. Recarga el paquete de 5 GB por 95 pesos o uno superior según tu consumo. Medios nacionales recopilaron la tarifa vigente y sus opciones semestrales/anuales.

Para usuarios con consumo ligero, familias que necesitan conexión básica o hogares sin acceso a fibra/cable, el plan de 95 pesos ofrece una puerta de entrada económica al internet. Para teletrabajo intensivo, gaming o streaming 4K, conviene evaluar paquetes de mayor GB o tecnologías fijas.