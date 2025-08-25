Jorge del Villar y la revista Inspiración Alternativa celebran su 7ª edición en Querétaro

Presentación de la séptima edición de la revista Inspiración Alternativa Foto: Cortesía U Rise More

Con una noche especial en el Seven del Big Bola, Grupo Anunciart presentó la séptima edición de la revista Inspiración Alternativa, un proyecto editorial que se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la cultura, el arte, el emprendimiento y las historias que inspiran en Querétaro y más allá.

El evento reunió a empresarios, líderes de opinión, representantes del sector turístico y personalidades de la vida social y cultural del estado, quienes se dieron cita para celebrar un proyecto que sigue creciendo y conectando con la comunidad.

Una revista con propósito

Durante la presentación, Jorge del Villar, director de Grupo Anunciart, destacó la importancia de esta publicación que nació como una extensión natural del portal Alternativo.mx y que hoy se ha convertido en un puente entre distintos sectores.

“Queremos que Inspiración Alternativa sea un vehículo para compartir ideas que transformen, que enriquezcan y que inspiren. Cada edición es una invitación a descubrir nuevas voces y nuevas formas de mirar el mundo”, expresó Del Villar ante los invitados.

En esta ocasión, la revista presenta en portada a Fernando Cáceres, figura reconocida en el ámbito empresarial y cultural, quien compartió también palabras de agradecimiento por ser parte de este número.

Presentación de Inspiración Alternativa Foto: Cortesía U Rise More

Voces que acompañan el proyecto

La directora de la revista, Ana Muñiz, subrayó la labor del equipo que hace posible cada edición, destacando la colaboración de personalidades como Rodrigo Ibarra, director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo; Gino Parrodi, en representación de Cava 57; y Alejandro Méndez, de Vinos del Oeste. Todos ellos aportaron un toque especial a la velada, reforzando el vínculo entre la publicación y la comunidad empresarial, cultural y artística de Querétaro.

“El objetivo es claro: queremos mostrar lo mejor del talento que nos rodea y al mismo tiempo generar contenido de valor que sea cercano al lector”, compartió Muñiz.

Una celebración con esencia queretana

La noche concluyó con una cata de vinos cortesía de Vinos del Oeste, que envolvió a los presentes en un ambiente de camaradería, recordando que la pasión y la inspiración también se celebran en pequeños grandes momentos.

Con esta nueva edición, Inspiración Alternativa reafirma su misión de ser una revista que no solo informa, sino que conecta y motiva a través de historias auténticas.

“En Grupo Anunciart creemos en el poder de las ideas y en la importancia de darles voz. Esta séptima edición es un reflejo del trabajo colectivo y del compromiso con nuestra comunidad”, puntualizó Jorge del Villar.